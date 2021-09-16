Дмитрий Лёгкий договорился с Кожемяко о строительстве центра с бассейном на Чуркине

Дмитрий Лёгкий договорился с Кожемяко о строительстве центра с бассейном на Чуркине
Дмитрий Лёгкий договорился с Кожемяко о строительстве центра с бассейном на Чуркине
Сегодня, 20:47Политика
Инициатива портовика Дмитрия Лёгкого получили поддержку на высшем уровне. Губернатор Олег Кожемяко высоко оценил его проект строительства досугового центра с бассейном в Первомайском районе, а также выделил работу на округе.

По словам Дмитрия Лёгкого, в поддержку инициативы свои подписи поставили около полутора тысяч жителей Первомайки. Он добавил, что о необходимости такого объекта жители района твердят на первый год. Пока что местным жителям приходится ездить в другие районы города, чтобы поплавать и разнообразить свой досуг.

«Я полностью согласен с вашей инициативой. Это ещё раз подтверждает потребность в бассейне и спорткомплексе, о которой местные жители говорили и мне на встречах. С учётом такого количества подписей мы приступим к выделению субсидии, чтобы администрация города могла запроектировать объект и выбрать место для его строительства. За 2022 год мы сможем разработать проект, согласовать с жителями. В 2023 году центр с бассейном будет построен», — сказал Олег Кожемяко.

Глава региона добавил, что о необходимости развития плавания Владимир Путин говорил на недавнем заседании Совета по спорту.

Отдельно губернатор выделил личные качества и заслуги Лёгкого. Он вспомнил о его работе на ведущем предприятии Первомайки — Владморрыбпорте, а также выделил депутатский опыт в Думе Владивостока.

«Те программы, которые вы реализовывали на городском уровне, позволят вам начать качественную работу в Законодательном Собрании края», — сказал Олег Кожемяко.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы