Дмитрий Лёгкий договорился с Кожемяко о строительстве центра с бассейном на Чуркине

Инициатива портовика Дмитрия Лёгкого получили поддержку на высшем уровне. Губернатор Олег Кожемяко высоко оценил его проект строительства досугового центра с бассейном в Первомайском районе, а также выделил работу на округе.

По словам Дмитрия Лёгкого, в поддержку инициативы свои подписи поставили около полутора тысяч жителей Первомайки. Он добавил, что о необходимости такого объекта жители района твердят на первый год. Пока что местным жителям приходится ездить в другие районы города, чтобы поплавать и разнообразить свой досуг. «Я полностью согласен с вашей инициативой. Это ещё раз подтверждает потребность в бассейне и спорткомплексе, о которой местные жители говорили и мне на встречах. С учётом такого количества подписей мы приступим к выделению субсидии, чтобы администрация города могла запроектировать объект и выбрать место для его строительства. За 2022 год мы сможем разработать проект, согласовать с жителями. В 2023 году центр с бассейном будет построен», — сказал Олег Кожемяко. Глава региона добавил, что о необходимости развития плавания Владимир Путин говорил на недавнем заседании Совета по спорту. Отдельно губернатор выделил личные качества и заслуги Лёгкого. Он вспомнил о его работе на ведущем предприятии Первомайки — Владморрыбпорте, а также выделил депутатский опыт в Думе Владивостока. «Те программы, которые вы реализовывали на городском уровне, позволят вам начать качественную работу в Законодательном Собрании края», — сказал Олег Кожемяко.

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