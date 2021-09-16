На воре и шапка горит: коммунисты не хотят ответить за украденный баннер?

Во Владивостоке продолжает разворачиваться скандал по поводу украденного в районе Чуркина баннера Дмитрия Лёгкого. Наблюдатели сразу отметили отчётливый «красный» след в этой истории. Версию подтвердили и сами коммунисты, пусть и косвенно.

Как в той пословице, где на воре и шапка горит, представители КПРФ на протяжении суток не брали трубки на звонки журналистов, чтобы честно ответить на простой вопрос: «Это вы сняли баннер или нет?» На протяжении всего дня журналисты «Золотого Рога» пытались дозвониться до депутата Гордумы Евгения Ляшенко, баллотирующегося по 1-му округу, и Артёма Самсонова, председателя горкома КПРФ. Однако трубку они не брали, некоторых журналистов Самсонов и вовсе заблокировал. Портовик Дмитрий Лёгкий — главный претендент на победу по 1-му округу в Законодательное Собрание. С весны он регулярно принимает участие во встречах с населением, привлекает к проблемам Первомайки внимание органов исполнительной власти. Ему уже удалось добиться начала ремонта дороги на Калинина — главной транспортной артерии всего Первомайского района. А что же коммунисты? Их в Первомайке практически никто не видел. Кроме того, последние пять лети интересы местных жителей представлял одиозный «красный губернатор» Андрей Ищенко. Его на Чуркине знать не знают. То, что долгие годы территория оставалась без представителя во власти видно по её состоянию — разбитые дворы, ямы на дорогах, отсутствие благоустройства. Редакция продолжит следить за развитием событий.

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