Скандальные фото Самсонова с мужчинами снова появились в сети

«На моей памяти данные фото появляются уже не первый раз. Впервые они появились ещё лет 10 назад. Это стандартная история, когда в активную фазу избирательной компании нужно быть готовым к тому, что твоих скелетов из шкафа достанут и покажут общественности. Актуализация такого скандала может значительно ударить по позициям господина Самсонова», — отметил политолог.