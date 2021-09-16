Первая очередь проекта была реализована за 6 месяцев текущего года. Строительство второй и третьей очередей логистического терминала произойдет до 2024 года. Эти производственные мощности позволят не только хранить, а еще и перерабатывать рыбу на территории Артема, отправляя потребителю уже готовую продукцию — подчеркнул депутат Игорь Чемерис.