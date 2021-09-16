«Терминал „Далькомхолод“ усилил позиции Артема как транспортно-логистического кластера» — Игорь Чемерис

«Терминал „Далькомхолод“ усилил позиции Артема как транспортно-логистического кластера» — Игорь Чемерис

«Терминал „Далькомхолод“ усилил позиции Артема как транспортно-логистического кластера» — Игорь Чемерис

Сегодня, 16:39
Политика
Фото: Золотой рог
Депутат Игорь Чемерис принял участие в открытии инновационного логистического складского комплекса. Новый терминал для хранения охлажденной продукции начал работу в Артеме.

По словам Игоря Чемериса, этот проект усилил позиции Артемовского городского округа как транспортно-логистического кластера, а также стал инвестиционной точкой роста для экономики территории и региона в целом. Реализация подобных проектов напрямую влияет на рост индекса промышленного производства Приморского края.

«Для жителей Артема терминал „Далькомхолод“, входящий в группу компаний „Аква-Ресурсы“, дал дополнительные рабочие места; городу и краю — крепкое производство со стабильными налоговыми отчислениями. Российские рыбаки получили береговые мощности для хранения и отправки качественной рыбы российскому и европейскому потребителю — через Приморский край. В целом для страны — инновационный высокотехнологичный логистический терминал для хранения охлажденной продукции вносит свой вклад в решение стратегической задачи обеспечения продовольственной безопасности России», — заявил Игорь Чемерис.

Первая очередь проекта была реализована за 6 месяцев текущего года. Строительство второй и третьей очередей логистического терминала произойдет до 2024 года. Эти производственные мощности позволят не только хранить, а еще и перерабатывать рыбу на территории Артема, отправляя потребителю уже готовую продукцию — подчеркнул депутат Игорь Чемерис.

Сюжеты:
Приморский край
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