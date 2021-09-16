По словам Игоря Чемериса, этот проект усилил позиции Артемовского городского округа как транспортно-логистического кластера, а также стал инвестиционной точкой роста для экономики территории и региона в целом. Реализация подобных проектов напрямую влияет на рост индекса промышленного производства Приморского края.
«Для жителей Артема терминал „Далькомхолод“, входящий в группу компаний „Аква-Ресурсы“, дал дополнительные рабочие места; городу и краю — крепкое производство со стабильными налоговыми отчислениями. Российские рыбаки получили береговые мощности для хранения и отправки качественной рыбы российскому и европейскому потребителю — через Приморский край. В целом для страны — инновационный высокотехнологичный логистический терминал для хранения охлажденной продукции вносит свой вклад в решение стратегической задачи обеспечения продовольственной безопасности России», — заявил Игорь Чемерис.
Первая очередь проекта была реализована за 6 месяцев текущего года. Строительство второй и третьей очередей логистического терминала произойдет до 2024 года. Эти производственные мощности позволят не только хранить, а еще и перерабатывать рыбу на территории Артема, отправляя потребителю уже готовую продукцию — подчеркнул депутат Игорь Чемерис.