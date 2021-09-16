В Приморье увеличили список семей, которые могут улучшить жилищные условия с помощью краевой выплаты

В Приморье увеличили список семей, которые могут улучшить жилищные условия с помощью краевой выплаты
В Приморье увеличили список семей, которые могут улучшить жилищные условия с помощью краевой выплаты
Сегодня, 14:51ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Такую возможность получают многодетные родители, продавшие участок земли, выданный по госпрограмме, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующие изменения внесены в краевой закон о социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на заседании Законодательного Собрания Приморья в четверг, 16 сентября.

Ранее отчуждение надела лишало граждан прав на социальную выплату на жилье, напомнили в региональном Минтруда и социальной политики.

Земельные участки, проданные с 2012 по 2018 годы, по цене немного отличаются от кадастровой стоимости, установленной на сегодня. Продавшие их семьи зачастую не могут представить документы, достоверно подтверждающие фактическую сумму, полученную по такой сделке. Законодательная новелла дает возможность предоставлять денежную выплату за вычетом кадастровой стоимости проданного земельного участка.

— Принятие данного закона позволяет многодетным семьям, среди которых есть семьи с детьми-инвалидами, обратиться повторно с заявлением до 31 декабря этого года и в порядке общей очереди улучшить свои жилищные условия, — уточнили в краевом министерстве труда и социального развития.

Отметим, 16 сентября приморские парламентарии также внесли изменения в краевой закон, которые позволят увеличить в 2022 году компенсационные выплаты малоимущим приморцам с 1 до 3 тысяч рублей.

В региональном министерстве труда и социальной политики уточнили: выплата полагается малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам и связана с приобретением жизненно необходимых товаров и лекарственных средств по рецептам врача.

В случае смерти члена малоимущей семьи размер выплаты увеличится с 3 до 5 тысяч рублей.

Как пояснили специалисты, выплаты действуют с 2006 года. С учетом инфляции и повышения цен на жизненно необходимые товары и лекарственные средства, на расходы, связанные со смертью, возникла необходимость в увеличении их размера.

Отметим, в Приморье реализуется краевая государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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