В Приморье увеличили список семей, которые могут улучшить жилищные условия с помощью краевой выплаты

Земельные участки, проданные с 2012 по 2018 годы, по цене немного отличаются от кадастровой стоимости, установленной на сегодня. Продавшие их семьи зачастую не могут представить документы, достоверно подтверждающие фактическую сумму, полученную по такой сделке. Законодательная новелла дает возможность предоставлять денежную выплату за вычетом кадастровой стоимости проданного земельного участка.