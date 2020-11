Шесть подходов Кожемяко

Губернатор Приморья представил Президенту РФ направления для развития спорта в регионах

Губернатор Приморья представил Президенту РФ направления для развития спорта в регионах Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта под председательством Владимира ПУТИНА состоялось в Нижнем Новгороде на прошедшей неделе. Предложения по решению основных вопросов, связанных с вовлечением граждан в эту сферу, главе государства озвучил руководитель рабочей группы по подготовке Совета, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Основной темой совещания стала роль регионов и муниципальных образований в пропаганде здорового образа жизни и вовлечении к 2024 году 55% населения страны в систематические занятия физкультурой. Владимир Путин акцентировал внимание присутствующих глав федеральных ведомств и руководителей регионов на необходимости наладить работу по совершенствованию сферы на территориях, точечно в каждом муниципалитете. Решение этих задач главе государства представил руководитель рабочей группы по туризму, физической культуре и спорту Госсовета Олег Кожемяко. По его словам, рабочей группой были рассмотрены все проблемные вопросы и выработаны восемь десятков решений. Он озвучил шесть основных аспектов. Первый касается включения граждан в спортивные мероприятия. «Владимир Владимирович уже отметил важность создания системы физкультурно-спортивных клубов по месту учебы, работы и жительства. Это понимают и регионы. Но для того, чтобы этот первый шаг не стал единственным, надо предусмотреть меры стимулирования членства в этих клубах, организовывать соревнования, давать гранты. С формированием этой системы затягивать не надо, это вполне реально сделать до конца 2021 года, в том числе, включив необходимые положения в местные программы развития спорта. Также, на местном уровне надо четко поставить задачи по спортподготовке, по развитию адаптивной физкультуры и спорта, по созданию и, главное, обеспечению муниципальных спортивных команд. Эти и другие вопросы требуют точечных изменений в законодательстве. Конкретные предложения у нас готовы», – обозначил Олег Кожемяко. Второй важный аспект, озвученный регионами, – это спортивная инфраструктура. «Построить объект, даже самый современный, технологичный, - мало. Надо дать возможность ему работать на полную мощность, быть доступным для всех категорий граждан. Но это возможно далеко не всегда, потому что банально нет средств. Мы предлагаем ввести механизм приоритетного выделения бюджетных средств на приведение в нормативное состояние имеющихся спортивных объектов, это должно стать одним из обязательств субъекта Федерации. Таким же обязательством должно стать и формирование комплексных спортивных общественных пространств при благоустройстве территорий и строительстве новых микрорайонов...», - отметил он. Третий аспект, отмеченный всеми регионами, - ресурсная обеспеченность физкультуры и спорта на местном уровне. «Рабочая группа предлагает проработать вопрос нулевой налоговой ставки по налогам на имущество и на землю для организаций, у которых физкультура и спорт - основной вид деятельности. Кроме того, таким организациям можно дать права аренды по минимальной ставке или вовсе бесплатно», - предложил глава Приморья. Четвертый аспект - развитие физической культуры, детско-юношеского и массового спорта. «Прежде всего, речь идет о постоянном совершенствовании системы соревнований. Владимир Владимирович уже отметил, что они должны быть на любой возраст и на любой вид спорта. Но надо охватывать и только набирающие популярность виды спортивной активности», – подчеркнул Олег Кожемяко. Пятое направление – инициатива по школьному спорту. «Здесь, прежде всего, предлагается учитывать региональные особенности, например, базовые для региона виды спорта в ходе уроков физкультуры и в работе школьных спортклубов. Кроме того, предполагается, с учетом опыта создания сочинского “Сириуса” и Ваших, Владимир Владимирович, поручений по итогам его посещения в августе, создать региональные детские спортцентры. Также предлагаем воссоздать полноценную систему детских летних оздоровительно-спортивных лагерей», – озвучил губернатор. Шестой аспект – единое методическое пространство. «Очень многие обозначали необходимость эффективного методического обеспечения спортивно-физкультурной работы по самому широкому кругу вопросов. Единое методическое пространство в наше время должно строиться на современных цифровых платформах. Хороший функционал с подробной информацией об объектах спорта, расписание их работы, месторасположение в привязке к интерактивным картам, тренерах, стоимости услуг – это вполне может стать основой единого стандарта для всех регионов, а также одним из решений в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Развитие цифровых технологий», – подытожил глава региона. По результатам обсуждения Президент поручил сформировать все предложения в проект поручения, который будет проработан с профильными ведомствами. На фото: Олега Кожемяко трудно представить без спорта. Фото из архива Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

