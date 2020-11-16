Шестилетний мерин или породистая сука: что можно купить во Владивостоке по цене 12 «Айфона»

К примеру, шутка, гуляющая в интернете про то как обезображенный кариесом зуб напоминает владельцу нового «Айфона» о том, что его пора уже вылечить, вовсе не шутка: согласно данным прайса на услуги КГБУЗ Владивостокская стоматологическая поликлиника №1, изготовление съемного протеза на четырех имплантатах обойдется в 110 тысяч рублей. Однако маловероятно, что покупатели техники Apple захотят тратить огромное количество денег на зуб, который будет не видно окружающим. Зато новым iPhone 12 Pro Max можно молча похвастаться, просто выложив его на стол перед собеседником.