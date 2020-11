Шестилетний мерин или породистая сука: что можно купить во Владивостоке по цене 12 «Айфона»

Еще в прошедшую пятницу Владивостокские счастливчики получили в свои руки новые iPhone 12 Pro Max, стоимость которого достигает 119,9 тысяч рублей в золотом цвете корпуса и с объемом памяти 256 ГБ.

Такой же телефон, только уже в цвете «Тихоокеанский синий» стоит немного дешевле, и его цена достигает 110,9 тысяч рублей, сообщает «Золотой Рог». Корреспондент издания решил посчитать, что еще можно приобрести за сумму 119,9 тысяч рублей, кроме нового модного смартфона. Как оказалось, на эти деньги можно купить огромное количество разных нужных и не очень товаров. К примеру, шутка, гуляющая в интернете про то как обезображенный кариесом зуб напоминает владельцу нового «Айфона» о том, что его пора уже вылечить, вовсе не шутка: согласно данным прайса на услуги КГБУЗ Владивостокская стоматологическая поликлиника №1, изготовление съемного протеза на четырех имплантатах обойдется в 110 тысяч рублей. Однако маловероятно, что покупатели техники Apple захотят тратить огромное количество денег на зуб, который будет не видно окружающим. Зато новым iPhone 12 Pro Max можно молча похвастаться, просто выложив его на стол перед собеседником. Photo: скриншот За 120 тысяч рублей можно на протяжении 12 дней кататься на комфортабельном катере, который вмещает до 12 человек. На его борту есть огромная спальня, кухня и другие удобства. Поэтому за такие деньги можно насытиться массой впечатлений, объезжая все известные и неизвестные острова края, фотографируя их на iPhone 11. За эти же деньги любители животных могут купить породистую двухмесячную суку Кавалер кинг-чарльз-спаниель. Уже с прививками привезенную из столицы России от породистых родителей. Photo: скриншот Мерина 2014 года продают за 120 тысяч рублей во Владивостоке. За такие деньги общительный конь уже выезжен и напрыган. По описанию от хозяйки животное общительное, дружелюбное, энергичное, импульсивное, но с тараканами в голове. Вероятно, что для кого-то такой конь лучшее вложение 120 тысяч рублей, чем новый смартфон. Молоденьких бычков от года до полутора лет от роду продают в Новокачалинске за 120 тысяч. Некоторые всю жизнь мечтают о таком пополнении в хозяйстве, пока кто-то приобретает очередной телефон. На популярном сайте-барахолке Приморья можно найти и такие объявления, по которым продают авокадо за 50 рублей за штуку. Переведя цену «Айфона» в «авокадную» валюту, можно увидеть, что за один новый смартфон можно отгрузить 2,4 тысячи штук фруктов. Вряд ли только новоиспеченный владелец супертелефона согласится на такой бартер.

