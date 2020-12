Магия цифр: В 2020 году индекс оливье повысился на 200 рублей

Популярный новогодний салат в 2020 году подорожал на 200 рублей. Такой вывод позволяет сделать поход по магазинам и сравнение стоимости покупок для «Оливье» с аналогичным набором в 2019 году.

Редакция «Золотого Рога» составила свой индекс и подсчитала, во сколько обойдётся традиционное новогоднее блюдо – салат «Оливье» - жителям Приморья. В одном из эконом дискаунтеров Владивостока килограмм картофеля можно купить от 34 до 69 рублей, десяток яиц от 50 до 92 рублей, килограмм моркови – 40 рублей, банку огурцов – 160 рублей. Банка зелёного горошка выйдет в 89 рублей, а пачка майонеза весом 410 граммов – от 77 до 84 рублей. Килограмм варёной колбасы обойдётся в среднем 360 рублей. Напомним, что данные цены находятся скорее в нижнем диапазоне средних цен по рынку, но даже если при расчётах опираться на них, картина выходит не совсем радостная. По данным Росстата в прошлом году индекс оливье составлял в Приморском крае 365 рублей 29 копеек. В 2020 он значительно подрос и составляет 533 рубля 50 копеек. При расчете индекса "Оливье" учитываются цены за пол килограмма картофеля, 500 грамм консервированных огурцов, зелёный горошек (380 г), вареную колбасу (300 г), 200 грамм моркови и 5 яиц, а так же 200 грамм майонеза. Столь большая разница с прошлогодней стоимостью праздничного салата объясняется скачком цен на продукты питания в последние месяцы. По данным Примстата, в среднем цены на продукты питания с начала года выросли на 5,5%. В первую очередь, конечно, за счет подорожания плодоовощной продукции на 5% за месяц и на 13% по отношению к декабрю 2019 года. Абсолютный рекордсмены – свежие огурцы и помидоры, за месяц они подскочили в цене сразу на 20%. В ноябре стал дороже картофель на 4%, на 5% - чеснок, капуста белокочанная свежая, морковь. Напомним, «Индекс оливье» – считается точным отражением уровня инфляции. Так называемый «индекс оливье» был впервые использован в 2009 году газетой «Труд», которая стала использовать его по аналогии с традиционным «индексом Биг-Мака».

