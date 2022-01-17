Политолог предложил властям Приморья рецепт победы над «красными»

Главной избирательной кампанией 2022 года во Владивостоке станут выборы в городскую Думу. Обычно процесс избрания мундепов не отличается особой драматургией и не вызывает заметного интереса со стороны наблюдателей. Однако на этот раз всё иначе.

В прошлом году жители Владивостока поголовно голосовали за депутатов от КПРФ. В итоге мандатов лишились многие деятельные единороссы, имеющие реальную поддержку в обществе. Опросы показывают, что избиратели зачастую голосовали не за конкретного коммуниста, а «против «Единой России». В таких условиях сентябрьские выборы обещают стать куда более интересным и конкурентным событием. Шестаков против коммунистов и прорванных труб Стоит помнить и то, что сейчас в дальневосточной столице условия жизни далеки от идеальных — постоянно рвёт трубы, во многих домах периодически пропадает отопление. Позитивных настроений не добавляет и продолжающаяся пандемия коронавируса — многие не согласны с «ковидными» ограничениями и винят в них местные власти. — Маловероятно, что за это время мы станем жить существенно лучше, трубы отопления поменяются, дороги починятся, зарплаты поднимутся, жильё станет доступным, коронавирус испарится вместе с масками, чипами и qr-кодами, а климат наконец-то станет соответствовать заявленной министрами широте. Этого не будет. А значит, скрытый протест если и не усилится, то уж точно не спадёт. В такой ситуации повлиять на результат голосования можно только политтехнологическими методами, — уверен политолог Вячеслав Беляков. В сложившейся ситуации властям необходимо разработать радикально другую стратегию избирательных кампаний и «Единой России», и отдельных кандидатов. По мнению Вячеслава Белякова, одним из вариантов может стать формирование пула кандидатов вокруг мэра Владивостока. — Сформировать к выборам «команду Шестакова», желательно состоящую из самовыдвиженцев или представителей разных партий — объединение политических противников — отличное качество для лидера. Только важно, чтобы это были действительно новые лица, лидеры мнений, интересные кандидаты, а не заезженные на предыдущих выборах единороссы, иначе всё пойдёт прахом, — сказал Вячеслав Беляков. Таким образом предвыборная кампания превратится в референдум о поддержке действующего мэра, «который пока не растерял доверия горожан». Базовым тезисом «команды Шестакова» должно стать возвращение прямых выборов мэров. — Прямо так и позиционироваться: команда Шестакова идёт в Думу, чтобы сразу вернуть прямые выборы, на которые пойдёт мэр, чтобы получить мандат непосредственно от жителей Владивостока. И условную «программу» команды презентовать как совместный продукт мэра и депутатов, направленный в будущее, — считает Беляков. Прелюдия для губернатора Важно, что кампания этого года станет проверкой на прочность перед губернаторскими выборами, которые состоятся уже в 2023-м. В 2018-м главу региона избирали в стрессовом формате — на кампанию было отведено всего два месяца, самим выборам предшествовал провал ныне главы правительства республики Саха (Якутии) Андрея Тарасенко. На те два месяца ныне фактически дали карт-бланш. Врио губернатора мог умеренно критиковать федеральные власти, под его ответственность выделяли миллиарды из бюджета страны. Даже столицу Дальнего Востока перенесли из Хабаровского края в Приморье, завершив тем самых застарелый спор: где же лучше, в Хабаровске или Владивостоке. В этот раз вряд ли руководитель региона получит в распоряжение тот же «горшочек с золотом». Так что краевому внутриполитическому блоку придётся работать с тем, что есть. И начинать стоит как можно раньше.

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