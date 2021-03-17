Звезда Stand Up - Дмитрий Романов со своей новой программой во Владивостоке

Выступления Романова всегда очень тепло принимаются публикой. Его юмор простой, без пошлости и грубости. Он тонко шутит про родителей, про евреев, про русских, про себя и про всех окружающих.
Началом творчества Дмитрия считается участие в «Comedy Одесса» и «Comedy Киев», где он и был замечен продюсерами, которые пригласили яркого и харизматичного одессита на съемки телепроекта ТНТ «Смех без правил». После победы в пятом сезоне телешоу, дуэт «Сделано руками» попал в программу «Убойная лига», и уже здесь Дмитрий полноценно раскрылся как сольный исполнитель. Со своими остроумными монологами он принял участие в юмористическом фестивале «Большая разница» в Одессе, после чего стал одним из резидентов проекта Stand Up на ТНТ, благодаря которому и приобрел свою наибольшую популярность. Сейчас комик покинул телеканал и отправился в свободное плавание в качестве независимого комика. Об этом недавно он рассказал в программе «Вечерний Ургант».
Зрителей Владивостока Дмитрий порадует своей новой программой, которая гарантированно заразит всех присутствующих сильнейшим приступом смеха.
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Ссылки на видео: https://www.youtube.com/watch?v=e3HeH0-mLl0