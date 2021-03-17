Звезда Stand Up - Дмитрий Романов со своей новой программой во Владивостоке

Звезда Stand Up - Дмитрий Романов со своей новой программой во Владивостоке

Сегодня, 16:48
Политика
Фото: организаторы концерта

Звезда Stand Up - Дмитрий Романов со своей новой программой во Владивостоке

На сцене «Fesco-Hall» 19 марта, пройдет большой концерт популярного юмориста, мастера импровизации, звезды проекта Stand Up телеканала ТНТ Дмитрия Романова.

Выступления Романова всегда очень тепло принимаются публикой. Его юмор простой, без пошлости и грубости. Он тонко шутит про родителей, про евреев, про русских, про себя и про всех окружающих.

Началом творчества Дмитрия считается участие в «Comedy Одесса» и «Comedy Киев», где он и был замечен продюсерами, которые пригласили яркого и харизматичного одессита на съемки телепроекта ТНТ «Смех без правил». После победы в пятом сезоне телешоу, дуэт «Сделано руками» попал в программу «Убойная лига», и уже здесь Дмитрий полноценно раскрылся как сольный исполнитель. Со своими остроумными монологами он принял участие в юмористическом фестивале «Большая разница» в Одессе, после чего стал одним из резидентов проекта Stand Up на ТНТ, благодаря которому и приобрел свою наибольшую популярность. Сейчас комик покинул телеканал и отправился в свободное плавание в качестве независимого комика. Об этом недавно он рассказал в программе «Вечерний Ургант».

Зрителей Владивостока Дмитрий порадует своей новой программой, которая гарантированно заразит всех присутствующих сильнейшим приступом смеха.

Справки и заказ билетов: (423)266-13-44

Ссылки на видео: https://www.youtube.com/watch?v=e3HeH0-mLl0

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы