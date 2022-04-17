Антироссийские санкции мешают Японии договориться с Россией о вылове «красной» рыбы

Антироссийские санкции мешают Японии договориться с Россией о вылове «красной» рыбы
Антироссийские санкции мешают Японии договориться с Россией о вылове «красной» рыбы
Вчера, 16:49ПолитикаФото: https://pixabay.com
Официальные представители Японии и России готовятся к переговорам о рыболовстве. Речь идёт о том, чтобы японские суда могли вести лов лососевых видов рыб в северной части Тихого океана.

Как передают новые медиа, эксперты не исключают, что двусторонние переговоры могут зайти в тупик, поскольку РФ крайне негативно отнеслась к тому, что Страна восходящего солнца присоединилась к антироссийским санкциям, введённым коллективным западом.

Дрифтерный лов лососевых рыб традиционно начинается 10 апреля в японской исключительной экономической зоне в водах в северной части страны. Каждый год японская и российская делегации встречаются для обсуждения рабочих деталей перед началом сезона лова. Однако в этом году переговоры были отложены.

По действующим двусторонним соглашениям, Япония ежегодно должна вносить на счёт России определённые суммы за сотрудничество. Поскольку большая часть лососевых рыб, вылавливаемых в океане, рождается в российских реках. А конвенция ООН по морскому праву гласит, что страна, где расположена река нереста рыбы, обладает первоочередным интересом и несёт ответственность за сохранение ее поголовья.

Сюжеты:
Рыбный день
Материалы по теме:
Япония рыба
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