Акция в поддержку детей из детдомов прошла в Приморье при поддержке Дмитрия Лёгкого

Во время мероприятия ребята из детских домов и малообеспеченных семей раздали 600 роз прохожим на улицах. Приобрести цветы помог советник гендиректора Владморрыбпорта Дмитрий Лёгкий.
Дети подходили к прохожим и вручали им цветы. Сначала многие из них стеснялись, но после, благодаря поддержке волонтёров фонда «Тепло наших рук», преодолели неловкость.
Суть акции «Дарю цветок» — дать возможность деткам познакомиться с опытом дарения. Не секрет, что многие подопечные детских домов привыкли лишь получать подарки. Вступив во взрослую жизнь, они продолжают ждать помощи от посторонних, не осознавая при этом, что помогать самим - не менее радостно и приятно.
«Благодаря подобным акциям, у детей вырабатывается более правильное отношение к жизни, они учатся взаимодействовать с социумом, осознают, что радость можно испытать, не только принимая подарки, но и выступая в роли дарителя. С фондом «Тепло наших рук» мы сотрудничаем уже не первый год. Мне очень близок их подход — не просто собрать деньги на подарки ребятам, а помочь им социализироваться, найти друзей вне детдома, и, в итоге, дать им возможность найти своё место во взрослой жизни», — сказал Дмитрий Лёгкий.
Он обязался и дальше помогать благотворительному фонду и реализовывать с ним совместные проекты.