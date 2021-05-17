Акция в поддержку детей из детдомов прошла в Приморье при поддержке Дмитрия Лёгкого

«Благодаря подобным акциям, у детей вырабатывается более правильное отношение к жизни, они учатся взаимодействовать с социумом, осознают, что радость можно испытать, не только принимая подарки, но и выступая в роли дарителя. С фондом «Тепло наших рук» мы сотрудничаем уже не первый год. Мне очень близок их подход — не просто собрать деньги на подарки ребятам, а помочь им социализироваться, найти друзей вне детдома, и, в итоге, дать им возможность найти своё место во взрослой жизни», — сказал Дмитрий Лёгкий.