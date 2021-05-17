Десять историй о войне: Дмитрий Новиков презентовал документальный фильм о ветеранах

Презентация картины завершила одноимённый патриотический проект, инициатором которого стал депутат Дмитрий Новиков. В рамках инициативы команда портала «ЗаДело.РФ» провела конкурс сочинений и эссе о Великой Отечественной войне среди учеников школ и вузов. Для финального проекта — документального фильма — студенты и школьники несколько недель брали интервью у ветеранов: спрашивали их о тяготах военных лет, жизни в оккупации и лагерях, боях, в которых они участвовали. В итоге удалось подготовить 30 интервью, 10 из которых легли в основу картины.