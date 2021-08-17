Двор в каждый дом: Дмитрий Новиков поможет обустроить Первомайку по губернаторской программе

По традиции, у жильцов накопились претензии и к местной управляющей компании. Многочисленные звонки и обращения от жильцов там игнорируют. Присутствовавшая на встрече представитель УК пояснила, что проблема может быть в том, что операторы, к которым и поступают обращения, могут их банально потерять. И за решением накопившихся проблем лучше идти в офис компании и разговаривать лично с руководителем.