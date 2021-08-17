Двор в каждый дом: Дмитрий Новиков поможет обустроить Первомайку по губернаторской программе

Двор в каждый дом: Дмитрий Новиков поможет обустроить Первомайку по губернаторской программе
Двор в каждый дом: Дмитрий Новиков поможет обустроить Первомайку по губернаторской программе
Сегодня, 15:48Политика
Проблемы жителей Первомайского района — в повестке дня Дмитрий Новикова. На этот раз депутат Законодательного Собрания края провёл встречу на улице Героев Хасана, 10.

Жители обеспокоены тем, что их управляющая компания некачественно выполняет свои обязанности. Кроме того, из-за расположенного поблизости от дома супермаркета «Реми» местная дорога совсем разбита: на ней паркуются покупатели и поставщики.

На встречу собралось около сорока человек. Жителей, главным образом, беспокоило благоустройство территории. Так, перед домом достаточно большой двор: но сейчас площадка заросла травой, так что там не пройти ни взрослым, ни детям. Однако уже сейчас проблему удалось решить — после вмешательства Дмитрия Новикова траву покосили.

«Для дальнейшего благоустройства вы можете подать заявку на участие в программе «1000 дворов». Моя команда поможет вам подготовить все документы и решить юридические вопросы», — сказал Новиков, обращаясь к людям.

В прошлом году Дмитрию Новикову и его команде по программе удалось обустроить 29 придомовых территорий в Первомайском районе, в этом — 28. Имеются планы и на 2022 год — пока в списке на благоустройство 18 площадок.

По традиции, у жильцов накопились претензии и к местной управляющей компании. Многочисленные звонки и обращения от жильцов там игнорируют. Присутствовавшая на встрече представитель УК пояснила, что проблема может быть в том, что операторы, к которым и поступают обращения, могут их банально потерять. И за решением накопившихся проблем лучше идти в офис компании и разговаривать лично с руководителем.

Не первый год активисты пытаются добиться ремонта близлежащей дороги, прилегающей к супермаркету «Реми». Письма в профильные структуры результата не дали. Администрация магазина утверждает, что это не их территория, и ремонтировать её они не обязаны. В мэрии твердят, что к их юрисдикции участок тоже не относится. Это означает, что для жителей единственный выход — привести дорогу в порядок за свой счёт.

«Мой юрист проверит по кадастровой карте, в чьей ответственности этот участок. Также на днях планирую встретиться с владельцем сети «Реми» Дмитрием Сулеевым, возможно, удастся убедить его привести территорию в порядок», — сказал Дмитрий Новиков.

Стоит подчеркнуть, что проведению встречи всячески противились представители партии КПРФ: они срывали объявления, наклеенные на специальные доски, пытались дезинформировать жителей, утверждая, что мероприятия не будет. Кроме того, коммунисты и сами обещали местным жителям решить их проблему. Но, как и следовало ожидать, этого не произошло.

Отметим, депутат Дмитрий Новиков регулярно проводит встречи с жителями Первомайского района по разным проблемным вопросам. В частности, недавно он вмешался в ситуацию с обустройством видовой в районе улицы Сахалинской.

Сюжеты:
Приморский край
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