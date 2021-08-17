Двор в каждый дом: Дмитрий Новиков поможет обустроить Первомайку по губернаторской программе

Жители обеспокоены тем, что их управляющая компания некачественно выполняет свои обязанности. Кроме того, из-за расположенного поблизости от дома супермаркета «Реми» местная дорога совсем разбита: на ней паркуются покупатели и поставщики.
На встречу собралось около сорока человек. Жителей, главным образом, беспокоило благоустройство территории. Так, перед домом достаточно большой двор: но сейчас площадка заросла травой, так что там не пройти ни взрослым, ни детям. Однако уже сейчас проблему удалось решить — после вмешательства Дмитрия Новикова траву покосили.
«Для дальнейшего благоустройства вы можете подать заявку на участие в программе «1000 дворов». Моя команда поможет вам подготовить все документы и решить юридические вопросы», — сказал Новиков, обращаясь к людям.
В прошлом году Дмитрию Новикову и его команде по программе удалось обустроить 29 придомовых территорий в Первомайском районе, в этом — 28. Имеются планы и на 2022 год — пока в списке на благоустройство 18 площадок.
По традиции, у жильцов накопились претензии и к местной управляющей компании. Многочисленные звонки и обращения от жильцов там игнорируют. Присутствовавшая на встрече представитель УК пояснила, что проблема может быть в том, что операторы, к которым и поступают обращения, могут их банально потерять. И за решением накопившихся проблем лучше идти в офис компании и разговаривать лично с руководителем.
Не первый год активисты пытаются добиться ремонта близлежащей дороги, прилегающей к супермаркету «Реми». Письма в профильные структуры результата не дали. Администрация магазина утверждает, что это не их территория, и ремонтировать её они не обязаны. В мэрии твердят, что к их юрисдикции участок тоже не относится. Это означает, что для жителей единственный выход — привести дорогу в порядок за свой счёт.
«Мой юрист проверит по кадастровой карте, в чьей ответственности этот участок. Также на днях планирую встретиться с владельцем сети «Реми» Дмитрием Сулеевым, возможно, удастся убедить его привести территорию в порядок», — сказал Дмитрий Новиков.
Стоит подчеркнуть, что проведению встречи всячески противились представители партии КПРФ: они срывали объявления, наклеенные на специальные доски, пытались дезинформировать жителей, утверждая, что мероприятия не будет. Кроме того, коммунисты и сами обещали местным жителям решить их проблему. Но, как и следовало ожидать, этого не произошло.
Отметим, депутат Дмитрий Новиков регулярно проводит встречи с жителями Первомайского района по разным проблемным вопросам. В частности, недавно он вмешался в ситуацию с обустройством видовой в районе улицы Сахалинской.