Разыскивается за мошенничество: бывший руководитель ЗАО «Востокбункер» Игорь Польченко задолжал миллиарды рублей и сбежал за рубеж

Все больше и больше вопросов появляется в связи с возобновившейся политической активностью ЗАО «Востокбункер» в Хасанском районе Приморья. И главный из них: «За чей счёт банкет?» Как известно, над компанией уже несколько лет висит дамоклов меч банкротства.

А ключевые бенефициары Сергей Болдырев и Игорь Польченко официально признаны банкротами. Более 1 миллиарда рублей — такова сумма долга холдинга «Транзит-ДВ» перед ВТБ, взыскание которой банк после банкротства головной организации обратил на ЗАО «Востокбункер», выступавшее поручителем по кредиту. Сегодня предприятие — последний оставшийся на плаву осколок некогда мощной группы компаний. Ему приходится расплачиваться за недальновидность и управленческие просчёты руководства холдинга, которые привели к многомиллиардным долгам. Именно многомиллиардным, ведь тем миллиардом, который «Транзит-ДВ» задолжал ВТБ, дело не ограничивается. Долг холдинга-банкрота перед Сбербанком на сегодняшний день составляет свыше 5,5 миллиардов рублей. Общая же сумма долговых обязательство «Транзит-ДВ» перед кредитными организациями, по данным СМИ, — порядка семи миллиардов рублей. Эти деньги компания в свое время, а если точнее, то до 2014 года, брала в банках в качестве валютных кредитов на проекты развития и закуп топлива. Однако, по версии менеджмента «Транзит-ДВ», которая озвучивалась в прессе, компанию подвело роковое стечение обстоятельств. Одновременно произошли и падение цен на нефтепродукты, и резкий рост курса валют. Однако в ходе многолетних судебных разбирательств неоднократно было признано, что руководство «Транзит-ДВ» знало о неплатежеспособности бизнеса и при этом продолжало брать новые и новые кредиты, ничего не предпринимая для предотвращения банкротства. Это и стало поводом для возбуждения в отношении экс-президента группы «Транзит-ДВ» Игоря Польченко уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупной размере) и статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Сегодня бывший глава бизнес-империи «Транзит-ДВ» находится в розыске. Когда запахло жареным, он сперва быстренько организовал своё признание банкротом, а затем и вовсе покинул Россию. По некоторым данным, летом в 2019 года Польченко был арестован на Кипре. Якобы, решался вопрос о его экстрадиции в Россию, но никакой обновлённой информации по этому поводу с тех пор не поступало. Фото: официальная база розыска МВД РФ, скриншот Однако Славянка — посёлок маленький, а «Востокбункер» — предприятие довольно большое. И судьбу беглого бизнесмена здесь периодически обсуждают на лавочках у подъездов или на дружеских и семейных посиделках. Польченко ведь в Славянке — местная знаменитость. Тут его воспринимают кем-то вроде Остапа Бендера — уж сколько громких заявлений он сделал за годы руководства «Транзит-ДВ» и «Востокбункером», не счесть. Вложить в Славянку миллиарды, построить совместно с китайцами пятизвёздочный отель, создать здесь мультимодальный логистический комплекс и портовый хаб международного значения. Кстати, возможно, что и под эти проекты удалой бизнесмен выцыганивал кредиты, которые в итоге так и не вернул. Но вернёмся к судьбе владельца обанкротившейся бизнес-империи. Так вот, по неофициальной информации, которая просачивается через сотрудников «Востокбункера» в Славянке, у Игоря Польченко всё хорошо — пока за ним охотятся кредиторы и правоохранительные органы в России, он действительно живёт на Кипре, находится на свободе, открыл новый бизнес, не связанный с нефтепродуктами. Компаньон Польченко — Сергей Болдырев, соучредитель «Транзит-ДВ», после бегства своего партнёра вот уже много лет пытается вытащить из трясины банкротства последний актив холдинга — ЗАО «Востокбункер». Тем не менее, долги предприятия по-прежнему тянут его ко дну. За 2020 год, согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», ЗАО получило почти 405 миллионов рублей убытка. Большинство материальных активов «Востокбункера» заложены. И вдруг на фоне всей этой истории происходит внезапное для многих жителей Славянки возвращение «Востокбункера» на местную политическую арену. В муниципальный комитет Славянского городского поселения выдвинулись аж десять сотрудников предприятия. Поскольку практику делегирования своих людей в органы местного самоуправления для защиты бизнес-интересов компания применяла уже не раз, ни у кого в Славянке нет сомнений в том, что выдвижение — отнюдь не личная инициатива работников «Востокбункера», и что финансируется избирательная кампания централизованно. И тут мы возвращаемся к вопросу, с которого начиналась эта статья. Кто платит? «Востокбункер» с миллиардным долгом и убытками в сотни миллионов? Сергей Болдырев, объявивший себя банкротом? А может, всё это публичное заламывание рук в героических попытках спасти ЗАО от разорения, коллектив от безработицы, а Славянку и Хасанский район от потери крупного налогоплательщика — не больше, чем спектакль? Не исключено, кстати, что среди его режиссёров и тот, кто оказался в этой истории хитрее всех и у кого, несмотря на уголовное преследование и обозлённых банкиров, всё хорошо под иностранным солнцем.

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