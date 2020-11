"Уссурийский флот" потрепало штормом

Выборы Думы Уссурийска – репетиция победы КПРФ на выборах в Заксобрание-2021?

Выборы Думы Уссурийска – репетиция победы КПРФ на выборах в Заксобрание-2021? Одним из результатов Единого дня голосования в Приморье стала номинальная победа КПРФ на выборах в гордуму Уссурийска. В новом созыве «красные» взяли восемь мандатов из 26, тогда как «Единая Россия» со своими семью мандатами сможет контролировать представительный орган только объединившись с самовыдвиженцами. Но главное – два мандата были получены КПРФ после вмешательства крайизбиркома в ситуацию с подсчетом голосов. Тревожный звонок для единороссов Уссурийска прозвенел еще год назад, когда на довыборах в Законодательное Собрание выдвинутая «ЕР» Юлия МАРЧЕНКО обошла кандидата от КПРФ Юрия КОРНЕЕВА на считанные проценты. Тогда же, во втором туре выборов губернатора, Уссурийск отметился внезапно возросшим процентом голосов за Андрея ТАРАСЕНКО, который позволил врио губернатора обойти своего конкурента из КПРФ Андрея ИЩЕНКО. Позднее Центризбирком РФ рекомендовал отменить итоги голосования, а глава ЦИК Элла ПАМФИЛОВА сделала ряд заявлений, после которых родился известный мем «уссурийский флот». Как показали итоги выборов в Думу Уссурийского городского округа, состоявшихся 8 сентября 2019 года, оппозиционные настроения в городе за последнее время только усилились, а бренд «Единой России» стал скорее обузой для кандидатов. Хотя предварительные итоги говорили о пусть скромном, но преимуществе «ЕР» - она получала девять мандатов, а КПРФ – шесть. Однако представители компартии, не согласные с официальными итогами выборов на трех округах, забаррикадировались в помещении территориальной избирательной комиссии Уссурийска в ожидании «подкрепления» - депутатов фракции КПРФ в ЗС ПК и юристов. Позднее в город прибыла комиссия крайизбиркома. Итогом консультаций и разбирательств стали пересчет голосов и изменение результатов голосования по двум округам в пользу КПРФ. «Красные», таким образом, стали номинальным победителем выборов, взяв в Думе УГО на один мандат больше, чем кандидаты от «Единой России». Символом смены политических эпох стал проигрыш коммунисту Николая РУДЯ, являвшегося председателем Думы УГО три созыва подряд – с 2004 года, а в 2014 году ставшего номинальным главой Уссурийска. «ЕР» больше не вывозит Отметим: как и на довыборах во Владивостоке, во многих округах Уссурийска выдвинутые «Единой Россией» кандидаты боролись не только с оппозицией, но и с самовыдвиженцами, обладающими административным или финансовым ресурсом. Например, в округе №2 уверенно победил директор МУПа тепловых сетей Олег ПАНЧЕНКО, а в округе №9 – директор городского электроснабжающего предприятия Виктор МОЖАРА, а в округе №12 – индивидуальный предприниматель Армен МИКАЕЛЯН, «выключивший» из борьбы вице-спикера гордумы УГО шестого созыва Виктора ФРИАУФА. В округе №14 мандат взяла начальник юротдела ООО «Дружба» Ирина КАЗАНЦЕВА, в округе №19 – гендиректор ООО «Европром» Вячеслав ЕЛСУКОВ, в округе №22 – директор МУП «Уссурийск-Водоканал» Виталий МУТОВИН. В округе №16 противоборство самовыдвиженца, директора ООО «Антарес» Сурена МЕЛИКЯНА и кандидата от «ЕР» Виктории КУБКО едва не привело к победе выдвинутого КПРФ журналиста Геннадия ШУЛЬГИ – разрыв между Меликяном и Шульгой составил всего 26 голосов. Ровно столько же голосов разделило победителя-самовыдвиженца и кандидата от КПРФ в выше упомянутом округе №22. Зато в округе №18, где была аналогичная ситуация, сторонников действующей власти на всех не хватило, и мандат ушел кандидату от КПРФ. А в округе №17, при наличии кандидатов от пяти партий и самовыдвиженца, победил представитель ЛДПР. В то же время, в округах, со скандалом «отвоеванных» КПРФ (№3 и №15), у единороссов Сергея Крысина и Сергея Зотова соперников-самовыдвиженцев не было. В округе №4, где проиграл выборы действующий депутат и предприниматель Александр ТЕН, и в округе №21, где проиграл спикер Думы УГО Николай РУДЬ, также боролись только представители партий. Еще один округ, где бренд «ЕР» оказался токсичным - №7: победивший там кандидат от «Партии пенсионеров» Сергей КЛЕКОВКИН, избранный на дополнительных выборах в 2018 году, баллотировался от «Единой России». В целом же, из семи депутатов, избранных в гордуму под флагом «ЕР», более 1 тысячи голосов смог получить только начальник Уссурийского суворовского училища Анатолий РЭЦОЙ. Добавим, что в соседнем Октябрьском районе, где созыв Думы 2014-2019 годов состоял сплошь из единороссов, на этот раз партия взяла только девять мандатов из 15. Четыре кресла достались коммунистам, одно – представителю ЛДПР и одно – самовыдвиженцу. На выборах в районный орган власти также имела место ситуация, когда в округах конкурировали единороссы и самовыдвиженцы. В одном из таких округов победил кандидат от ЛДПР, еще в одном – представитель КПРФ. В ряде округов представители «ЕР» и КПРФ боролись один на один, и компартия в этих схватках выглядела бодрее. В округе №12 выдвинутый «Единой Россией» первый замглавы района Артем МИСНИК почти вдвое уступил своему сопернику из КПРФ – главе фермерского хозяйства Владимиру СИДОРЕНКО. В округе №13 преимущество кандидата от «ЕР» над коммунистом составило всего девять голосов. У «победы» много отцов Таким образом, за два года до очередных выборов в Законодательное Собрание и Госдуму КПРФ обеспечила себе комфортные стартовые позиции в крупнейших муниципалитетах Приморья. В Думе Владивостока у «красных» теперь 10 мест из 35, в представительном органе Уссурийска – восемь из 26. Но интересно, что и в «Единой России», и в КПРФ результаты последних муниципальных выборов считают успешными. «Партия свою задачу по выборам выполнила. Вместе со сторонниками «Единой России» мы одержали победу в Дальнереченске, Уссурийске и Октябрьском районе. Очень хорошо, я считаю, проведена избирательная кампания в Славянке, там избирался новый муниципальный комитет. Наш кандидат взял мандат депутата на довыборах в Законодательное собрание Приморского края в Находке, где (благодаря во многом депутату Всеволоду РОМАНОВУ) была блестяще организована работа по мобилизации партийцев и сторонников», - прокомментировала итоги ЕДГ-2019 секретарь приморского отделения «Единой России» Людмила ТАЛАБАЕВА. – «Мы вели честную борьбу. В отличие от оппозиции, не прибегая к грязным приемам и не распространяя порочащие сведения о кандидатах». «Мы получили восемь мандатов – в прошлом созыве было только два, - написал в своих соцсетях один из лидеров приморских коммунистов, депутат ЗС ПК Артем САМСОНОВ. – В Уссурийске не пошли по примеру Москвы и Владивостока, не стали маскировать единороссов самовыдвиженцами, «Единая Россия» выдвинула кандидатов на каждом округе, так что самовыдвиженцы там были соперниками кандидатов от ЕР. Хотя стоит признать, что победившие самовыдвиженцы – это в большинстве своем богатые бизнесмены, и после избрания они, вероятно, войдут во фракцию к промэрским кандидатам». Добавим, что один из главных вопросов, который рассмотрят депутаты новой Думы Уссурийска в первые месяцы своей работы, - проведение конкурса на замещение должности главы УГО. Изначально конкурс предполагалось провести в преддверии муниципальных выборов, однако в июле решение депутатов о назначении процедуры было отменено. До выборов-2019 в Уссурийске действовала «двуглавая» модель местного самоуправления: главой городского округа являлся председатель Думы Николай Рудь, а должность главы администрации замещал Евгений КОРЖ. Теперь же у города будет один руководитель, которого выберут депутаты после проведения конкурса. Досье "Золотого Рога": Согласно Уставу Уссурийского городского округа, Дума УГО состоит из 26 депутатов. По итогам прошлых выборов в местный парламент в 2014 году прошли представители «Единой России» (21 депутат, включая самовыдвиженцев – прим. автора), КПРФ (2 депутата), «Справедливой России» (2 депутата) и ЛДПР (1 депутат). При голосовании по партийным спискам голоса распределились следующим образом: «Единая Россия» - 59,1%, КПРФ – 15,4%, «Справедливая Россия» - 13,5%, ЛДПР – 9,4%. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter