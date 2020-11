Приморье улучшает инвестклимат

Эпидемия коронавируса, низкая платёжеспособность населения и высокие налоговые ставки пока не дают развернуться процессу в полном объёме.

Уссурийск, Дальнереченский район и Дальнегорск признаны самыми привлекательными для ведения бизнеса территориями в Приморье по итогам девяти месяцев 2020 года. Именно они активно взаимодействуют с предпринимателями, реализуют лучшие практики в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Некоторые промежуточные результаты внедрения муниципального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата обсудили на заседании оргштаба под руководством председателя краевого правительства Веры ЩЕРБИНЫ 5 ноября. Лидеры Приморья Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 – 2027 годы и её подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на 2020 – 2027 годы направлены на улучшение делового климата территории. В этой работе в крае сегодня руководствуются муниципальным инвестиционным стандартом – его внедряют в Приморье уже несколько лет. Каждому муниципалитету на год ставится порядка 50 задач, выполнение которых оценивают региональные власти. По итогам составляется рейтинг (в том числе с оценкой бизнес-сообщества), благодаря которому складывается полная картина того, как в реальности идут дела на местах. Кроме того, по результатам проделанной работы в течение года города и районы могут получить поддержку в решении вопросов, связанных с реализацией стандарта. На фото: Максим КРИВЕЛЕВИЧ За прошедшие три квартала лучшими в крае названы Уссурийск, который удерживает лидерство на протяжении всего года, Дальнереченск, занимающий первое место среди муниципальных районов и второе в общем рейтинге, и Дальнегорск. Эти территории успешно справляются с внедрением стандарта. На этот раз рассматривались 28 положений, так как наступил срок их исполнения. Среди них – актуализация инвестиционного паспорта, обучение специалистов, работа совета по предпринимательству на местах, планы по созданию инвестиционных объектов, оценка регулирующего воздействия, кадастровый учёт, регистрация прав и прочие направления. «Уссурийск выполнил все положения в соответствии с требованиями стандарта, поэтому занял первое место в рейтинге. На 96,3 процента исполнены показатели у двух других лидеров», – подчеркивают в агентстве проектного управления Приморского края. Положительная динамика наблюдается в 30 муниципалитетах (во втором квартале – только у 16). Средний процент реализации положений стандарта по итогам девяти месяцев составляет 80%. «Значительно продвинулся Пограничный округ – на двадцать семь процентов, что означает двадцать три позиции вверх в рейтинге, на двадцать пять процентов – Октябрьский округ. Партизанский, Кавалеровский районы и Дальнереченск также выросли. Артём и Владивосток уже три квартала подряд остаются в пятёрке лучших», – отмечает руководитель агентства Николай СТЕЦКО. Проблемы остаются Несмотря на успехи одних, некоторые районы продолжают показывать отрицательную динамику. Уже несколько кварталов подряд работа в направлении улучшения инвестиционного климата совсем не ведётся в Красноармейском и Ольгинском районах, Лазовском округе. Самые проблемные пункты связаны с градостроительной деятельностью. «В прошлом году мы достигли определённых успехов в инвестклимате в целом по Приморью и в этом году необходимо их, как минимум, удержать. Мы ещё далеки от того, чтобы быть в полной мере удовлетворенными работой в этом направлении, по-прежнему остаются проблемы. Например, у территорий-аутсайдеров главы муниципальных образований не занимаются лично инвестиционным климатом. Эта позиция нам не понятна, с каждой такой территорией будем работать отдельно», – подчеркнула председатель правительства края Вера Щербина. С оценкой территорий властями согласны и представители бизнеса. В октябре агентство проектного управления провело анонимный опрос предпринимателей, входящих в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). В нём приняли участие 67 человек. Они оценивали работу советов на местах, личное участие глав территорий в решении вопросов развития бизнеса, улучшении условий его ведения. Так, самыми «открытыми» для взаимодействия с бизнесом руководителями признаны главы Арсеньева, Артёма, Надеждинского и Яковлевского районов, Анучинского округа. Хуже всех оценили Тернейский округ и Черниговский район. Средняя оценка составила 3,7 балла из 5. На фото: Никита СОШНИКОВ В 83% случаев вопросы и предложения предпринимателей учитываются при формировании повестки заседаний Совета. Самые его результативные и полезные заседания, по мнению респондентов, проводятся в Анучинском округе и Спасском районе. Наименее полезные для бизнеса заседания проходят в Артёме, Черниговском и Яковлевском районах. Средняя оценка составила 3,3 балла из 5. В 10 муниципалитетах, считают представители МСП, удалось улучшить условия работы для бизнеса. Отмечена положительная динамика по снижению административных барьеров – 81% опрошенных с ними не сталкивались. «Мы также попросили предпринимателей указать основные проблемы, препятствующие развитию бизнеса. Ответов было много, ключевые – это эпидемия коронавируса, низкая платёжеспособность населения и высокие налоговые ставки», – добавляют в агентстве проектного управления. По мнению руководителя ведомства, несмотря на то что опрос прошли всего 14% участников краевого Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на этих данных можно сформировать общую картину на местах. «Опрос проводился впервые, но мы будем продолжать анализировать данные и стараться уделить особое внимание работе муниципалитетов, которую бизнес оценивает низко. Надеемся, что со временем предприниматели станут активнее участвовать в опросах, помогать нам улучшать нашу совместную работу», – добавил Николай Стецко. В завершении обсуждения Вера Щербина подчеркнула, что до конца года необходимо обеспечить выполнение всех дорожных карт по инвестиционному климату в полном объёме: «Прошу всех внимательно оценить обстановку на территориях, у нас есть время для того, чтобы исполнить все заявленные обязательства. В конце декабря мы подведём итог работы в этом направлении». Позитивный нацрейтинг По итогам 2019 года, которые были подведены в июле текущего года, Приморский край занял 34-ю позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. По мнению губернатора Олега КОЖЕМЯКО, стремительная динамика (42 ступени вверх за два прошедших года) – это результат слаженной трудоёмкой работы команды федеральных властей, краевого правительства, Агентства стратегических инициатив и предпринимательского сообщества, которая направлена на улучшение деловой среды и преодоление барьеров для ведения бизнеса в Приморье. По словам губернатора, улучшение инвестиционного климата является важным направлением в работе правительства Приморья. Предпринят ряд шагов, позволивших сделать край более комфортным для предпринимателей. Именно поэтому регион вновь смог показать такой значительный рост. «Мы на протяжении уже двух лет слаженно работаем по всем направлениям, оценка которых входит в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Конечно, у нас остаётся ещё много нерешённых вопросов, но мы уверенно двигаемся вперёд и каждый год на двадцать позиций улучшаем свой показатель. Приморский край взял хороший темп и уже в числе первых сорока субъектов. Есть динамика и есть над чем работать», – отметил Олег Кожемяко. Приморье, по независимой оценке предпринимательского сообщества, продемонстрировало положительную динамику сразу по нескольким показателям. Так, по направлению «Регуляторная среда» уменьшилось среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство. Значительно выросла оценка органов власти по таким процедурам, как выдача разрешения на строительство, регистрация прав на недвижимость, лицензирование отдельных видов деятельности. Повысилась и эффективность при подключении к электросетям – сократилось время, количество процедур. По направлению «Институты для бизнеса» существенную динамику показала оценка регулирующего воздействия органов власти – Приморье вышло в группу А. В этом направлении краевым правительством продолжается активная работа. В частности, работает специальный региональный интернет-портал, где эксперты могут оценить проекты нормативных документов, влияющих на ведение бизнеса в регионе. Оценили респонденты защиту и поддержку инвесторов – наличие и качество регионального законодательства в этом направлении. Снизилось административное давление – по оценке предпринимателей, количество контрольно-надзорных мероприятий в среднем в год уменьшилось. Эффективными признаны и механизмы поддержки бизнеса. Появилось больше каналов прямой связи инвестора с руководством края, а Инвестиционное агентство и Инвестпортал Приморья укрепили свои позиции среди предпринимательского сообщества. Выросли, по мнению бизнеса, качество и доступность инфраструктуры. Увеличилась доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, а также объектов инвестиционной инфраструктуры для предпринимателей. Как отметил руководитель офиса компании «Делойт», СНГ во Владивостоке Никита Сошников, одна из ключевых потребностей для всего региона – это необходимость привлечения инвестиций. И в этой сфере у региона есть собственный позитивный сценарий. «Здесь созданы уникальные экономические и административные режимы, которые не могут не обеспечить экономический результат в среднесрочной перспективе. Минвостокразвития публично озвучило цель увеличения среднегодового темпа роста ВРП выше конкурентов в АТР – на уровне 8% в год», – отметил эксперт. Мнение представителя крупнейшей аудиторской компании поддерживает и экономист Максим Кривелевич. По его мнению, приморские власти делают крайне важную вещь - не мешают бизнесу работать - В Приморском же крае чиновники делают очень значительную вещь – они не мешают бизнесу развиваться, не ставят дополнительных препятствий, – резюмирует специалист. Живые деньги Поддержке малого и среднего бизнеса в Приморье уделяется особое внимание краевых властей. Не смогли не заметить изменения и сами предприниматели. По их оценке, возросло качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки субъектов МСП. Увеличилась доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках, портал центра «Мой бизнес» также стал пользоваться большей популярностью и лояльностью у бизнеса. В октябре в Дальневосточном федеральном университете прошёл грантовый конкурс «Приморский старт». Несколько десятков высокотехнологичных проектов боролись за грант от краевого правительства. Организаторами и инициаторами конкурса, призванного поддержать инновационное предпринимательство, выступили технопарк «Русский» и центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Приморья. Отметим, что реализация данного проекта отвечает задачам нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также направлена на улучшение инвестклимата в Приморье. Руководство края в финале наградило десять лучших проектов – каждый получил по 2 миллиона рублей из бюджета региона для дальнейшей работы. «Мы видим, насколько талантливые предприниматели живут в Приморском крае. Они создают новые продукты и материалы, которые будут востребованы далеко за пределами региона. Нас радует, что приморские разработчики создают проекты и научно-технические решения в разных сферах, которые могут быть востребованы не только в Приморье, но и в других регионах России, на международных рынках. Важно, что потребитель многих разработок понятен, а использованные технологии актуальны», – отметил директор Регионального центра инжиниринга (подразделение центра «Мой бизнес») Александр ВАРЧЕНКО. Председатель правительства Вера Щербина не раз акцентировала внимание на том, что краю нужны новые прорывные технологии, инновационные подходы. «Мы готовы способствовать этому. Правительство региона уже сейчас имеет много продуктов по льготным режимам, мы открыты для новых проектов и готовы оказывать им помощь в реализации», – подчеркнула она. Юрий РОГОВ

