Приморье улучшает инвестклимат

Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 – 2027 годы и её подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на 2020 – 2027 годы направлены на улучшение делового климата территории. В этой работе в крае сегодня руководствуются муниципальным инвестиционным стандартом – его внедряют в Приморье уже несколько лет. Каждому муниципалитету на год ставится порядка 50 задач, выполнение которых оценивают региональные власти. По итогам составляется рейтинг (в том числе с оценкой бизнес-сообщества), благодаря которому складывается полная картина того, как в реальности идут дела на местах. Кроме того, по результатам проделанной работы в течение года города и районы могут получить поддержку в решении вопросов, связанных с реализацией стандарта.