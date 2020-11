СОЦПОДДЕРЖКА в прямом эфире

Как исполняется региональная госпрограмма «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 – 2027 годы» людям рассказали в формате онлайн.

Более 120 человек подключились к разговору с министром труда и социальной политики края Светланой КРАСИЦКОЙ во время прямого эфира в Instagram 5 ноября. Новый формат общения социальное ведомство предложило в период сложной эпидобстановки взамен очного приёма граждан. Насущные вопросы Несколько десятков вопросов поступило от приморцев накануне эфира, ещё часть они задали во время общения с министром. Большинство из них – о поддержке семей с детьми. На фото: Дарья Чебурова Всего в крае действует 28 мер социальной поддержки для семей. Это общее число, которое включает в себя как региональные, так и федеральные пособия. Если разбить общую цифру, то картина получается такая: 12 мер поддержки финансируется из федерального бюджета, 13 – из регионального и еще 3 – на условиях софинансирования. Причем, одна из мер появилась в крайне сложный период – время всероссийских ограничений по коронавирусу. Когда многие родители остались без работы, правительство страны пришло на помощь и предоставило выплаты семьям, где есть дети от 3 до 7 лет. – Нашей семье выплаты были более чем кстати. Всего у нас в семье шестеро детей, но под меру поддержки попадали трое. Но и это более чем весомая прибавка в сложный период, – говорит многодетная мама Екатерина Легостаева. Только в бюджете Приморья на 2020 год на выплаты семьям с детьми выделено 8,6 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2019 году на эти цели было направлено 4,4 миллиарда рублей. На что имеют право приморские семьи с детьми? Во-первых, многодетные семьи с доходом ниже прожиточного минимума (а это 28 696 рублей и 4 копейки на каждого члена семьи) могут получить возмещение расходов до 2,5 тысяч рублей на проезд, приобретение лекарств и канцелярии в школу, посещение учреждений культуры и отдыха. Кроме того, им положена и компенсация в размере 5 тысяч рублей на приобретение школьной формы и обуви на каждого ребенка. Также в Приморье для многодетных семей предусмотрено 50% возмещение расходов на оплату ЖКХ и 100% расходов за вывоз твердых бытовых отходов. Полтора года назад, в августе 2019 года, у многодетных семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума появилось право на компенсацию оплаты за посещение детьми спортивных учреждений. Размер возмещения составляет порядка 50% от стоимости посещения, но не более 1 000 рублей в месяц на каждого ребенка. «Рассчитать среднедушевой доход семьи можно самостоятельно. Для этого необходимо сложить все доходы членов семьи за последние 12 календарных месяцев, в которые нужно включить все зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, компенсации, алименты, а затем разделить полученную сумму на 12 и на количество членов семьи. При обращении за выплатой доходы должны быть подтверждены соответствующими документами, которые предоставляются заявителем самостоятельно», – говорят сотрудники министерства труда и социальной защиты. Кроме того, многодетные семьи в Приморье могут рассчитывать и на обеспечение жильем. Это положение касается тех, кто воспитывает 5 и более детей или 3 и более детей, один из которых является инвалидом. С 2019 года в крае действует и положение, касающееся права многодетных семей получить компенсацию для приобретения автомобиля. Размер выплаты – до 1 млн рублей. Претендовать на эту меру поддержки могут семьи с 6 и более детьми. В 2019 году решить свой транспортный вопрос смогли 66 семей. В 2020 году приобрели автомобиль 29 многодетных приморцев, и подано еще 36 заявлений. На фото: Екатерина Легостаева Предусмотрены в Приморье и единовременные выплаты при рождении первого ребенка в двукратном размере прожиточного минимума на ребенка. В абсолютном выражении это составляет 28 884 рублей. Дополнительно молодые мамы получают из бюджета до 50 тысяч рублей, но касается это положение тех, кто родил первенца в возрасте от 18 до 25 лет. Мамы со втором ребенком тоже не остались без поддержки – им положен региональный материнский капитал, который в крае составляет на данный момент 139 тысяч 985 рублей 10 копеек. За третьего ребенка или последующих детей положена выплата в размере 184 421 рубля. «У меня четверо детей, младшей из которых еще нет трех лет. Я пока не работаю на постоянной основе, так как занимаюсь воспитанием ребенка. Алиментов на старших детей не хватает, чтобы полностью покрыть расходы на все нужды. Так что социальные выплаты – компенсации на канцелярию, приобретение школьной формы, обуви, рюкзаков и так далее – для нас существенная поддержка. Я могу компенсировать эти расходы и потратить деньги на другие нужды детей. Мне также понравилась выплата 2500 рублей – эти деньги мы тратим на лекарства. Также очень помогают бесплатные обеды для детей в учебных учреждениях», – говорит жительница Спасска-Дальнего Дарья Чебурова. Бесплатное образование Фото: Медиахолдинг 1Mi Также приморцев интересовала возможность повышения квалификации и профессионального переобучения при поиске работы, льготы для новой категории «дети войны», реабилитация детей-инвалидов, программа переселения соотечественников из-за рубежа и другие вопросы соцзащиты. В ответ им сообщили, что с начала года почти 400 приморских мам приступили к обучению новой профессии или повышению квалификации по имеющейся специальности. Из них 264 уже освоили образовательные программы. Бесплатно обновить свои знания и навыки неработающие или находящиеся в декрете мамы могут в рамках национального проекта «Демография». Как сообщили в краевом министерстве труда и социальной политики, воспользоваться возможностью бесплатно привести свои знания в соответствие с современными требованиями могут две категории граждан: неработающие мамы с детьми дошкольного возраста и мамы, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет. На выбор предлагается освоить навыки специалиста по закупкам, фельдшера скорой помощи, руководителя малого и среднего бизнеса, воспитателя дошкольного учреждения, декларанта, бухгалтера, кладовщика, специалиста по компьютерной графике и другие. «Большинство мам, обратившихся в службу занятости по вопросам организации обучения в этом году, выбрали освоить новую специальность, таких более двухсот девяноста человек. Около ста женщин решили повысить квалификацию по уже имеющейся профессии», – уточнили в ведомстве. Чтобы подать заявку на участие в программе и получить сертификат на обучение, необходимо обратиться в службу занятости населения. Специалисты помогут определиться с образовательной программой, а после завершения обучения – предложат варианты трудоустройства. Бесплатные программы дополнительного образования доступны и для граждан, обратившихся в службу занятости населения и признанных в установленном порядке безработными. По всем вопросам в сфере занятости приморцы могут обращаться по телефону «горячей линии»: 8-800-200-56-81 В завершение беседы глава ведомства заверила, что ответы на личные вопросы, требующие дополнительной информации, будут рассмотрены индивидуально с каждым заявителем. Светлана Красицкая поблагодарила всех, кто подключился к эфиру. Юрий РОГОВ

