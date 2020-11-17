СОЦПОДДЕРЖКА в прямом эфире

«У меня четверо детей, младшей из которых еще нет трех лет. Я пока не работаю на постоянной основе, так как занимаюсь воспитанием ребенка. Алиментов на старших детей не хватает, чтобы полностью покрыть расходы на все нужды. Так что социальные выплаты – компенсации на канцелярию, приобретение школьной формы, обуви, рюкзаков и так далее – для нас существенная поддержка. Я могу компенсировать эти расходы и потратить деньги на другие нужды детей. Мне также понравилась выплата 2500 рублей – эти деньги мы тратим на лекарства. Также очень помогают бесплатные обеды для детей в учебных учреждениях», – говорит жительница Спасска-Дальнего Дарья Чебурова.