В Приморье пока есть места для тел: некоторые российские морги не справляются с потоком умерших

Так, по сообщению РБК, в Ивановской области в моргах уже не хватает мест. И власти региона бьют тревогу, параллельно разворачивая новые места для усопших в других медицинских учреждениях области. Примечательно, что они делают это в ущерб другим пациентам, которые лечатся от иных заболеваний.