В Приморье пока есть места для тел: некоторые российские морги не справляются с потоком умерших

В Приморье пока есть места для тел: некоторые российские морги не справляются с потоком умерших

Вчера, 15:30
Политика
Photo: Медиахолдинг1Mi
Морги Приморского края пока справляются с потоком умерших. В некоторых регионах страны ситуация с телами скончавшихся от коронавируса складывается не лучшим образом –люди не спешат забирать своих родственников из моргов. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Так, по сообщению РБК, в Ивановской области в моргах уже не хватает мест. И власти региона бьют тревогу, параллельно разворачивая новые места для усопших в других медицинских учреждениях области. Примечательно, что они делают это в ущерб другим пациентам, которые лечатся от иных заболеваний.

Как рассказал глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин скопление тел умерших возникло из-за того, что родственники усопшего не торопятся забирать тело.

«Нагрузка существенно увеличилась. Поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам», — сказал Фокин.

Интересно, что это происходит из-за страха людей заразиться коронавирусной инфекцией от трупа.

Также власти Ивановской области ситуацию с COVID-19 называют напряженной. Из-за большого числа заболевших больницы региона вынуждены найти еще около 3 тысяч коек для больных. А это значит, что под эти цели придется перепрофилировать больницы и поликлиники.

В Приморье на сегодняшний день зафиксировано 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, нарастающим итогом – 18937. Выздоровели 14010 пациентов, из них 115 за последние сутки.

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