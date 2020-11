Бюджет на финишной прямой

Пожелания депутатов ЗС Приморья и их избирателей учтены в финансовом плане на 2020 год

Приоритеты бюджетной политики Приморского края в 2020 году останутся прежними: расходы на реализацию национальных проектов, социальную сферу и поддержку муниципальных образований продолжат расти. В ходе второго, ключевого чтения краевого бюджета-2020 депутаты Законодательного Собрания закрепили эти приоритеты официально. Кроме того, парламентарии продлили полномочия аудиторов и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты: они помогут добиться более эффективного расходования выделяемых из казны средств, о необходимости которого депутаты говорили при обсуждении проекта бюджета. По традиции, в приоритетном порядке парламентарии рассмотрели бюджетные вопросы. Вначале депутаты в трех чтениях одобрили финальную корректировку в бюджет Приморья на 2019 год, отразив в нем увеличение собственных доходов краевой казны и поступлений из федерального бюджета. Как отметила первый вице-губернатор Приморского края Вера ЩЕРБИНА, в конце года выросли поступления по налоговым платежам, в том числе по НДФЛ – это говорит о положительных тенденциях в экономике региона. А со стороны федерального бюджета краю дополнительно выделен 1 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков и 1,2 млрд рублей – на строительство жилья в Большом Камне для работников верфи «Звезда». С учетом внесенных изменений доходы краевого бюджета на 2019 год составят почти 135 млрд рублей, а расходы - почти 145 млрд рублей. Бюджетный дефицит сократится до 10 млрд рублей. - По расходам краевого бюджета основные изменения произошли по разделам «жилищно-коммунальное хозяйство» и «социальная политика». В целом данная корректировка направлена на подведение итогов года. Отдельные расходы, которые не были исполнены в этом году, будут перенесены на следующий, - объяснил суть поправок председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. Бюджет-2020: мнение приморцев услышано Главным вопросом повестки дня очередной сессии стало рассмотрение проекта бюджета Приморья на 2020 год во втором чтении. В том числе, в нем отражены дополнительные средства федерального бюджета, которые распределены Приморскому краю – 11,9 млрд рублей. С учетом планируемых изменений основные параметры бюджета-2020 возрастают до 136,7 млрд рублей по доходам, и до 141,6 млрд рублей по расходам. Дефицит не изменился, он составит чуть более 4,8 млрд рублей. В связи со значительным изменением основных параметров бюджета-2020 депутаты вначале вернули законопроект в процедуру первого чтения, а затем рассмотрели главный финансовый документ с учетом поправок, 108 из которых были рекомендованы профильным комитетом к принятию. Как отметили народные избранники, администрацией Приморья были учтены предложения со стороны комитетов и отдельных парламентариев, которые обсуждались еще на этапе первого чтения. Наиболее объемный блок поправок был подготовлен бюджетным и социальным комитетами Законодательного Собрания. - Через общественные организации и приемные депутатам поступило очень много предложений, связанных с капитальным ремонтом и благоустройством. Мы систематизировали их и направили губернатору с просьбой увеличить объем субсидий муниципальным образованиям в разрезе госпрограмм. Также мы просили предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки на 2020 год, - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС ПК Сергей СЛЕПЧЕНКО. Расходы на новые меры социальной поддержки в бюджете-2020 составят 557 млн рублей. Нововведением станет единовременная выплата в целях сокращения уровня бедности для неработающих пенсионеров с пенсией ниже прожиточного минимума. Начнет действовать льгота на проезд в общественном транспорте для «детей войны». Кроме того, пожилые приморцы, относящиеся к льготной категории граждан, смогут за счет краевого бюджета проходить санаторно-курортное лечение. Лица, ухаживающим за инвалидами 1-й группы, станут получать ежемесячные выплаты. Кроме того, по рекомендациям депутатов ЗС ПК с 2020 года будет проводиться ежегодная индексация на уровень инфляции ежемесячных социальных выплат для ряда категорий граждан. Наконец, в новой редакции бюджета отражена индексация с 1 октября 2020 года на 3,7% заработной платы работников бюджетной сферы, не подпадающих под действие «майских указов». - Основополагающей в бюджете 2020 года является помощь людям с низким уровнем дохода, пенсионерам и практически всем льготным категориям граждан. Дополнительные средства на социальную поддержку приморцев, развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта – эти предложения нашего комитета учтены на этапе второго чтения, - отметила председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяна КОСЬЯНЕНКО. Председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО отметил увеличение ассигнований на реализацию госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края», на решение проблемы «обманутых дольщиков», на создание условий для дальнейшего развития в Приморье туристической отрасли. Отдельно депутат остановился на том, что в бюджете-2020 предусмотрены средства на разработку проектной документации по реконструкции ветхих мостов на краевых дорогах. В будущем это позволит получить федеральное софинансирование на решение данной проблемы. - Дополнительные федеральные средства, полученные Приморским краем, говорят о высоком доверии к региону. Кроме того, за два года очень серьезно сокращен дефицит бюджета. Это говорит о том, что регион понемногу реализует свои возможности, - прокомментировал депутат Игорь ЧЕМЕРИС. - Как депутату от Владивостока, мне отрадно осознавать, что столице края и федерального округа в следующем году выделяется достаточно большое количество денег. Уверен, что при четком контроле депутатского корпуса эти средства будут использованы наиболее эффективно. Не забыты и другие муниципальные образования Приморского края, которые в 2020 году получат большой объем субвенций, - высказался председатель комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий НОВИКОВ. Действительно, в 2020 году объем поддержки муниципальных образований Приморья существенно увеличен – на 4,4 млрд рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов достигнет 36 млрд рублей, причем эти средства передаются на муниципальный уровень уже в начале года. Таким образом, уже сейчас, после принятия бюджета края на 2020 год во втором чтении, города и районы Приморья могут вести подготовительную работу по заключению контрактов на следующий год. Добавим, что по решению Законодательного Собрания в бюджете-2020 будут увеличены средства на реализацию нацпроектов – до 15,3 млрд рублей, а расходы на меры социальной поддержки вырастут до 24,2 млрд рублей. Значительно, на 2 млрд рублей, увеличился ко второму чтению дорожный фонд Приморского края. - После рассмотрения проекта бюджета в первом чтении была проведена большая работа депутатского корпуса с органами исполнительной власти Приморского края и губернатором Олегом КОЖЕМЯКО, Контрольно-счетной палатой. Мы с удовлетворением отмечаем, что все проблемные вопросы, которые были у депутатского корпуса и у наших избирателей, были рассмотрены и учтены при подготовке бюджета ко второму чтению, - подвел итог обсуждению председатель Законодательного Собрания Приморья Александр РОЛИК. – Особенно импонирует, что значительные средства будут направлены в муниципальные образования. Все мы работаем на местах и знаем, как важно сегодня поддерживать органы местного самоуправления для выполнения их полномочий. Также мы видим желание исполнительной власти края повысить эффективность расходования бюджетных средств, направленных на решение конкретных задач – в первую очередь, по национальным проектам и разработанным в целях их реализации региональным проектам. За проект бюджета Приморья-2020 во втором чтении проголосовали 30 краевых депутатов. Рассмотрение законопроекта в третьем, заключительном, чтении запланировано на 18 декабря. Кроме того, 11 декабря во втором чтении Законодательным Собранием был утвержден бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год. По словам заместителя председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Геннадия ЛАЗАРЕВА, ко второму чтению на основании рекомендаций Контрольно-счетной палаты были подготовлены поправки, рекомендованные профильным комитетом к принятию. Общий объем доходной и расходной частей бюджета ТФОМС в будущем году составит по 33,47 млрд рублей. КРОМЕ ТОГО Аудиторам КСП Приморья продлили полномочия Контрольно-счетная палата Приморского края продолжит работать в действующем составе. Это стало понятно по итогам очередного заседания ЗС ПК 11 декабря: краевой парламент продлил полномочия заместителя председателя КСП и нескольких аудиторов, истекавшие в начале 2020 года. В частности, должность зампреда Палаты сохранила Валентина ВОЛКОВА. - Комитет принял решение согласиться с данной кандидатурой. Считаем, что Валентина Васильевна отвечает требованиям, предъявляемым к заместителю председателя КСП, является грамотным специалистом с большим опытом работы, профессионалом высокого класса, - озвучил позицию профильного комитета его председатель Галуст АХОЯН. Аудиторами КСП по решению депутатов ЗС Приморья решено назначить Наталью ГУНЧЕНКО, Любовь ДМИТРЕНКО, Светлану ИОНИНУ, Викторию ПЛЫГУНОВУ, Ольгу ПРИЛУЦКУЮ, Веронику ШИТЦ. Все они уже работали в Контрольно-счетной палате и, таким образом, продлят свои полномочия. Напомним, что Контрольно-счетная палата является самостоятельным органом государственного финансового контроля Приморского края. Председателем КСП Приморья с мая 2018 года является Юрий ВЫСОЦКИЙ, ранее занимавший должность руководителя межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Южному федеральному округу. Срок полномочий председателя КСП составляет пять лет. На фото: Тема номер один прошедшего заседания Заксобрания края - принятие бюджета на 2020 год во втором чтении. Фото пресс-службы ЗС ПК. Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

