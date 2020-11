Последний год великой самоотверженной жизни

Председатель Государственного Комитета Обороны КНДР Ким Чен Ир (1942-2011) был великим вождем народа, всю жизнь посвятившим всего себя во имя приумножения богатства и могущества страны, ее процветания и счастья народа

Его священный облик, который посвятил всего себя до последней минуты своей жизни на пути самоотверженной борьбы за благо народа, вечно останется в сердцах корейцев и прогрессивных людей мира. На фото: Великий товарищ Ким Чен Ир Газета "Золотой Рог", Владивосток.

