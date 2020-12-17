Депутаты Думы Находки устроили репрессии

Депутаты Думы Находки устроили репрессии

Сегодня, 12:13
Политика
Photo: Золотой рог
Депутаты Находкинской городской думы не поддержали инициативу заместителя председателя Татьяны Белоноговой о том, чтобы отказаться от зарплаты. Более того, нашлись и те, кто захотел её снять с занимаемой должности. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Напомним, что на прошлой неделе Татьяна Белоногова выступила с предложением сократить штат депутатов в законодательном органе, пересчитать их зарплату, а сэкономленные средства направить на борьбу с COVID-19. Сама она готова работать бесплатно в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Причиной такой инициативы стал факт повышения заработной платы двум замам и самому председателю Находкинской городской Думы.

Интересно, что сам председатель думы Александр Киселев по понятным причинам не поддержал Татьяну Белоногову. Более того он выступил с инициативой снять её с занимаемой должности.

Уже сегодня, 17 декабря, на внеочередном заседании Находкинской городской думы данный вопрос будет вынесен на рассмотрение.

Отметим, что в отличии от слуг народа сами жители Находки предложения Татьяны Белоноговой поддержали. В социальных сетях они выразили свою благодарность депутату и пожелали, чтобы её примеру последовали и другие народные избранники.

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