ЦУР Приморского края возглавила Полина Степаненко

Полина Александровна родилась и живёт во Владивостоке. Окончив лицей-интернат для одарённых детей «Буревестник» (в настоящее время — МБОУ «Лицей № 3 г. Владивостока») с золотой медалью, она поступила ДВФУ (ранее ДВГУ) на специальность «Организация маркетинга на предприятии».
Получив красный диплом, девушка решила не останавливаться на достигнутом и поступила в аспирантуру по направлению «Экономика и управление народным хозяйством». Университет дал ей не только образование, но и опыт преподавания. На протяжении трёх лет Полина знакомила студентов ДВФУ с миром маркетинга и рекламы, проверяла и оценивала курсовые работы, была дипломным руководителем. По её словам, образование помогает ей во всех сферах деятельности, в том числе и на новой должности.
— Такой подход маркетинга как «ориентации на потребителя» очень помогает в деятельности ЦУР. Всё, начиная от обработки обращений граждан и заканчивая любым контентом, который мы воспроизводим, стараемся делать, посмотрев на ситуацию глазами человека, поставив себя на его место. Научная работа занимала значительную часть времени, но нужно было развиваться дальше, и я нашла себя в работе по специальности, — рассказала Полина Степаненко.
Свой карьерный путь она начала как специалист по рекламе в ПАО «Ростелеком». Проработав в компании пять лет, в 26 лет стала начальником отдела маркетинга. После этого занимала должность исполнительного директора в PR-агентстве «Пиар Респектбл». Во время работы в агентстве руководила коллективом из восьми человек, вместе с ними занималась организацией и проведением масштабных и важных для Владивостока и Приморья мероприятий.
В течение трёх лет отвечала за внешние коммуникации — сначала в известном региональном СМИ в должности заместителя генерального директора по внешним связям, а затем — в качестве директора по развитию и связям с общественностью рекламного агентства «Пасифик Медиа». В этот период участвовала в организации Дальневосточного МедиаСаммита, реализовывала PR-компании. Именно здесь Полина начала чаще взаимодействовать с блогерами и СМИ, так как в это время цифровые сервисы и соцсети стали активно использовать жители региона.
Опыт работы с обращениями приморцев Полина Степаненко получила, будучи помощником депутата Законодательного собрания края. Перед работой в Центре управления регионом она занимала должность руководителя направления SMM и таргета в НКО «Дальневосточный фонд развития».
Как отмечает Полина, последние два места работы были приближены к деятельности ЦУР.
— В фонде мы с коллегами занимались созданием и распространением позитивной повестки, позитивного контента, взаимодействовали с пабликами и блогерами в социальных сетях. Также помогал и помогает в работе опыт ведения личных социальных сетей с широкой аудиторией. Это позволяет ориентироваться в трендах соцсетей, что тоже важно в нашей деятельности. Работая с депутатом, лично сталкивалась с обращениями и проблемами граждан. Я так же хожу по городу, езжу по дорогам и вижу моменты, которые требуют вмешательства органов власти. Мне хотелось системно помогать жителям Приморского края в решении многих, в том числе и бытовых, вопросов, — отметила руководитель ЦУР.
Узнав о создании Центров управления регионами, Полина Степаненко успешно прошла конкурс на должность заместителя руководителя приморского ЦУР. Затем в течение восьми месяцев исполняла обязанности руководителя.
Полина живёт не только работой, она ещё и мама. Четырнадцатилетняя дочь Кристина учится в школе и занимается спортивной гимнастикой, у неё I взрослый разряд по чирлидингу — берёт пример с мамы. Каждое утро Полины начинается с посещения спортзала.
Эксперты отмечают, что Степаненко обладает необходимыми для руководителя ЦУР компетенциями и качествами — высокой работоспособностью, коммуникабельностью, человечностью, постоянным стремлением расти в профессиональном плане.
Это подтверждается не только мнением знающих людей, но и итогами работы ЦУР за прошлый год. Более 135 тысяч обращений зафиксировал Центр управления совместно с краевым правительством и администрациями муниципалитетов в 2021 году. Это в четыре раза больше, чем в 2020 году, когда ЦУР только набирал обороты. 85% обращений прошлого года решены. В ТОП-3 тем, по которым обращались жители края чаще всего, вошли коронавирус, благоустройство и дороги.
Также сократилось время первичного ответа. В 2020 году для того, чтобы увидеть сообщение о проблеме и ответить на него, специалистам требовалось почти шесть часов. В прошедшем году жители получали ответ в течение трёх часов.
О том, что узнаваемость и эффективность Центра управления регионом растёт, говорят и результаты социологического исследования. В декабре 20% опрошенных ответили, что знают о деятельности ЦУР, тогда как в сентябре положительный ответ на этот вопрос дали только 8% респондентов. Также в декабре 2021 года по сравнению с замером в ноябре доля считающих ЦУР эффективным инструментом, выросла на 7 пунктов и составила 16%.
— На этот год у Центра управления регионом большие планы. Во-первых, мы будем продолжать улучшать работу с обратной связью на обращения приморцев. Уже сейчас идёт подготовка рейтинга по качеству ответов, согласно которому будут оцениваться муниципалитеты и органы исполнительной власти. Второй момент — неизменными останутся встречи в прямых эфирах с главами городских округов и районов края, чтобы у местных жителей была возможность задать вопрос и услышать ответ на него почти напрямую. И продолжим делиться с пользователями соцсетей полезной, важной информацией, — рассказала о планах на 2022 год руководитель ЦУР.
Напомним, Центр управления регионом — это структура, созданная по поручению президента РФ Владимира Путина, которая занимается мониторингом и сбором обращений, поступающих от населения к власти в социальных сетях и через платформу обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе».