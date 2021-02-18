В России засекретили разработку новой пенсионной системы

В России засекретили разработку новой пенсионной системы

Сегодня, 20:37ПолитикаPhoto: Медиахолдинг1MiПроект закона разрабатывается в Минфине
В России разрабатывается закон о новой добровольной накопительной пенсионной системе в Российской Федерации. Это следует из плана законопроектной деятельности на 2021 год, который накануне был опубликован на сайте Министерства финансов Российской Федерации.

Проект разрабатывается в рамках плана реализации госпрограммы РФ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» на 2020–2021 гг. и на плановый период 2022 и 2023 гг., утвержденного постановлением правительства РФ от 30 декабря 2020 г.

Проект федерального закона предусматривает возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства.

Законопроект разрабатывается с грифом «Секретно».

Плановый срок представления в правительство — 15 декабря 2021 года. Ответственный за разработку — Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности, аудиторской деятельности, валютной сферы и негосударственных пенсионных фондов Министерства финансов РФ.

Мария ПУШКАРЕВА.

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