Газете «Владивосток» нашли покупателя после объявления о её ликвидации

Возможно, ликвидация газеты «Владивосток», одной из старейших в Приморском крае подписных изданий, не случится. По крайней мере, до осени.

Редакции издания сообщили, что нашёлся покупатель на медийные активы компании «Востокцемент», куда входит газета «Владивосток». Имя нового владельца, на каких условиях продан медиахолдинг и за сколько, не сообщается. Известно лишь, что сотрудники, уже написавшие заявления на увольнение, могут вернуться на свои рабочие места. Напомним, в минувший вторник, 15 марта, представитель владельца издания объявил коллективу редакции, что холдинг «Востокцемент» намерен ликвидировать непрофильные активы, которые уже несколько лет пытался безуспешно продать. Местные СМИ тут же сообщили об уходе с медийного рынка Приморья старейшего в крае общественно-политического издания. Через несколько дней прошла информация о возможном покупателе, а сегодня коллективу газеты было объявлено, что медиахолдинг продолжит работу в том же здании, с тем же руководством. Эксперты не исключают, что ситуация заморожена до проведения выборов в городскую думу, которые пройдут этой осенью. Отметим, помимо газеты «Владивосток», в состав медийных активов «Востокцемента» в столице ДФО входят радиостанции «Лемма» и «ВиБиСи», газета «Семь дней в Приморье», журнал «Сады и огороды Приморья», телевидение «8-й канал», информагентства Vladnews и «Приморье 24».

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