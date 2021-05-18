Детский телефон доверия получит короткий номер

Детский телефон доверия получит короткий номер
Детский телефон доверия получит короткий номер
Сегодня, 10:53ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
До конца текущего года детский телефон доверия получит короткий номер 124

«В конце 2021 года помощь детского телефона доверия станет доступна с мобильных телефонов по короткому номеру 124», — сообщили «РИА Новости» в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, 17 мая детскому телефону доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 исполнилось 11 лет. Детский телефон доверия объединил единой сетью служб оказания доступной, бесплатной и анонимной экстренной психологической помощи детям все регионы страны. За эти годы было принято 10 миллионов обращений.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
детипраздник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы