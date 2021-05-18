Детский телефон доверия получит короткий номер

Напомним, 17 мая детскому телефону доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 исполнилось 11 лет. Детский телефон доверия объединил единой сетью служб оказания доступной, бесплатной и анонимной экстренной психологической помощи детям все регионы страны. За эти годы было принято 10 миллионов обращений.