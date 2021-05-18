Финишная прямая праймериз

Финишная прямая праймериз
Финишная прямая праймериз
Сегодня, 17:17ПолитикаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Региональный оргкомитет завершил приём заявлений от участников предварительного голосования «Единой России». По результатам кампании в Приморском крае подано 369 заявлений.

Из них более 75 — для участия в процедуре по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу, 294 — на выборы в Законодательное Собрание.

Окончательный список участников праймериз будет озвучен уже на этой неделе.

«Решение по регистрации последних кандидатов будет принято на следующем заседании оргкомитета. Согласно Положению о предварительном голосовании на это отводится 5 дней. Но уже сегодня можно говорить, что предварительное голосование проходит в конкурентной обстановке. На некоторых округах у нас конкуренция составляет до 17 человек», — сообщила руководитель регионального исполкома партии Екатерина Маленкова.

Среди самых ярких кандидатов стоит отметить Розу Чемерис (баллотируется по 62-му округу в Госдуму), Владимира Новикова (63-й округ), Дмитрия Новикова (2-й округ в Законодательное Собрание), Дмитрия Лёгкого (1-й округ).

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
выборыпартиипраймериз
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы