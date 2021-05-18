Финишная прямая праймериз

Из них более 75 — для участия в процедуре по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу, 294 — на выборы в Законодательное Собрание.
Окончательный список участников праймериз будет озвучен уже на этой неделе.
«Решение по регистрации последних кандидатов будет принято на следующем заседании оргкомитета. Согласно Положению о предварительном голосовании на это отводится 5 дней. Но уже сегодня можно говорить, что предварительное голосование проходит в конкурентной обстановке. На некоторых округах у нас конкуренция составляет до 17 человек», — сообщила руководитель регионального исполкома партии Екатерина Маленкова.
Среди самых ярких кандидатов стоит отметить Розу Чемерис (баллотируется по 62-му округу в Госдуму), Владимира Новикова (63-й округ), Дмитрия Новикова (2-й округ в Законодательное Собрание), Дмитрия Лёгкого (1-й округ).