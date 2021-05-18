Первые шаги нового главы Владивостока

Местный парень, знает город
Сегодня стало известно об отставке главы Владивостока Олега Гуменюка. Подобные новости давно ходили в приморском информационном поле, но сегодня было принято окончательное решение. В столицу региона прибыл с рабочим визитом полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во время встречи с губернатором края Олегом Кожемяко политики высказались о неудовлетворительной работе мэра. Вскоре Гуменюк написал заявление об отставке.
Почти сразу глава Приморского края назвал имя человека, который сменит на посту Олега Владимировича — им стал зампред краевого правительства Константин Шестаков.
«Это Константин Владимирович Шестаков, работающий в правительстве. За 2,5 года он себя положительно зарекомендовал. О нём хорошие отзывы и в предпринимательской среде — он курировал это направление. В своё время руководил агентством по туризму. Местный парень. Знает город, любит его. Молодой и энергичный. Мы поддержим его. Будет с нами в тесном контакте работать. Я думаю, что будут изменения в лучшую сторону», — отметил губернатор.
Сам Шестаков, выступая перед журналистами, назвал основные рабочие задачи новой команды — это развитие городской инфраструктуры, поддержка предпринимательства и общественный транспорт.
Кроме того, по мнению Шестакова, пришла пора сказать «нет» точечной застройке.
Также, важным пунктом стоит подготовка приморской столицы к проведению ВЭФ-2021, до которого осталось 100 дней.
«Осталось крепко поработать в оставшиеся 100 дней до ВЭФа. Сегодня директор Восточного экономического форума Игорь Павлов это проговорил — сегодня 100 дней. Вот за эти 100 дней нашей большой команде просто придётся крепко поработать с тем ресурсом, который есть. И с человеческим, и с финансовым», — рассказал Шестаков.
Он также отметил, что не стоит списывать со счетов усилия, предпринятые предыдущей командой, — их работа позволила сформировать бюджет на основные мероприятия, основная база есть.
VI Восточный экономический форум-2021
О необходимости подготовки и проведения шестого Восточного экономического форума осенью 2021 года заявил полпред в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что альтернативы развитию международного торгово-экономического сотрудничества не существует.
«Восточный экономический форум проводится по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 2015 года. К сожалению, прошлый год мы из-за коронавируса пропустили. Хочу честно сказать, что отсутствие форума сказалось на работе по привлечению инвестиций. Возможность обсудить важнейшие вопросы Дальнего Востока с участием инвесторов, представителей власти, лидеров государств создавало условия для дальнейшего развития. В этом году нам надо обратно входить уже в устоявшуюся колею и снова проводить форум. Уверен, что никакого другого пути развития, кроме глобального международного сотрудничества, развития торгово-экономических связей, не существует. Поэтому перед нами стоит задача, несмотря на сохранившиеся, вызванные пандемией ограничения провести шестой экономический форум», — подчеркнул Трутнев.
Полпред также отметил, что вскоре начнётся приём заявок для участников форума — в данный момент формируется деловая программа мероприятия.
«Мы должны общими усилиями подготовить площадку ДВФУ для проведения крупнейшего на востоке страны международного мероприятия. Планируем в сентябре текущего года проведение шестого Восточного экономического форума, ну и соответственно перед нами стоит задача сделать Владивосток таким, чтобы люди радовались, приезжая в город, и чтобы жителям было комфортно», — заключил полпред.
Технологии и инновации
Также, во время рабочей поездки Трутнев обсудил перспективы развития инновационного технологического центра, который базируется на острове Русский.
Полпред отметил, что работа центра очень важна не только для Приморского края, но и для всей России.
«Развитие нашей конкурентоспособности на международной арене во многом зависит от развития технологий. Хотелось бы убедиться, что работа будет вестись динамично и эффективно, и в центре будет создаваться действительно важный для науки материал. Однако, пока что всё получается не совсем так. Не выделены деньги ни на проектирование центра, ни на работу центра. Соответствующее решение Министерство экономики почему-то задерживает. Двигаться надо быстрее. Мы будет привлекать частные инвестиции, создадим венчурный фонд», — заявил Трутнев.
Полпред также отметил, что работа и развитие центра требует «постоянного внимания». Он заявил, что намерен проводить проверки и брифинги по работе ИНТЦ ежеквартально.
На сегодняшнем совещании выяснилось, что за полгода Минэкономики даже не выделило деньги на проектирование. Работать надо быстрее. Мы договорились о том, что раз в квартал я буду проводить совещания по поводу того, как всё это движется. Мы хотим на базе инновационного центра создать венчурный фонд, который помогал бы молодым учёным внедрять свои идеи, добиваться результатов. Работа предстоит большая», — заключил Юрий Трутнев.
Кроме того, по итогам совещания, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что портфель резидентов ИНТЦ будет готов к ВЭФ.
«Благодаря сегодняшнему совещанию, я рассчитываю, что в ближайшую неделю будет выделено финансирование, будет начато проектирование, привлечены первые потенциальные резиденты. Мы помогаем „отфильтровать“ технологии, доклады про которые мы слышали. Вектор ИНТЦ очень позитивен с точки зрения возможности завоевания Россией новых ниш на мировых рынках, учитывая сильные стороны Приморья и Дальнего Востока в освоении Мирового океана, в биотехнологиях, в информационных технологиях. К ВЭФу мы сможем представить первый портфель резидентов, которые будут формировать его ядро», — сказал министр.