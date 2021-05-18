Юрий Трутнев: Затягивать недопустимо

Приморье должно приступить к строительству готовых проектов в Большом Камне уже в этом году

Во время рабочей поездки в Приморский край заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. В ходе визита онознакомился с ходом создания социальной инфраструктуры для работников предприятия в городе, а также провёл совещание о реализации мероприятий плана комплексного развития города. Вопросы обеспечения сотрудников ССК «Звезда» и предприятий-партнеров верфи жильем и современной городской социальной и инженерной инфраструктурой обсуждались на совещании по реализации комплексного плана социально-экономического развития Большого Камня. Комплексный план был разработан и утверждён Правительством РФ в соответствии с поручениями Президента России. План включает 19 организационных мероприятий, 63 мероприятия по развитию городской инфраструктуры, 47 мероприятий по строительству и реконструкции объектов, а также мероприятия по развитию инфраструктуры ТОР «Большой Камень». Обсуждалась своевременность подготовки проектно-сметной документации по эти объектам. «Документация должна отвечать современным требованиям, включить объекты, которые можно начинать строить уже сегодня», – сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Вице-премьер обратил внимание на недопустимость затягивания сроков разработки проектно-сметной документации и необходимость ускорения создания социальной инфраструктуры. «Люди должны получить достойные условия для жизни», – подчеркнул он. По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений. Минвостокразвития России, правительству Приморского края, администрации города Большой Камень совместно с заинтересованным федеральным органам исполнительной власти поручено проанализировать формирование проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов в Большом Камне; принять меры по своевременному финансированию реализуемых и запланированных проектов; сформировать планы-графики реализации мероприятий, не обеспеченных финансированием; обеспечить своевременный контроль за полным выполнением всех пунктов комплексного плана. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Минвостокразвития России должны обеспечить ввод в эксплуатацию ряд объектов инфраструктуры ТОР «Большой Камень», в том числе автомобильную дорогу «Промышленная», ТПЦ «Парковый» и «Нагорный», газовую котельную, теплотрассу и другие. «По каждому пункту комплексного плана министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики в кратчайшие сроки необходимо разобраться, в каком состоянии находится проектирование. Проектно-сметная документация должна позволить включить финансирование объектов в бюджет Российской Федерации на 2022 год. Надо выделить те объекты, по которым проектно-сметная документация уже готова, и те объекты, которые находятся в ведении Приморского края, и приступить к их строительству в этом году», – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.

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