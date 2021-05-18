Юрий Трутнев: Затягивать недопустимо

Юрий Трутнев: Затягивать недопустимо
Юрий Трутнев: Затягивать недопустимо
Сегодня, 09:55ПолитикаФото: Минвостокразвития
Приморье должно приступить к строительству готовых проектов в Большом Камне уже в этом году

Во время рабочей поездки в Приморский край заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. В ходе визита онознакомился с ходом создания социальной инфраструктуры для работников предприятия в городе, а также провёл совещание о реализации мероприятий плана комплексного развития города.

Вопросы обеспечения сотрудников ССК «Звезда» и предприятий-партнеров верфи жильем и современной городской социальной и инженерной инфраструктурой обсуждались на совещании по реализации комплексного плана социально-экономического развития Большого Камня. Комплексный план был разработан и утверждён Правительством РФ в соответствии с поручениями Президента России.

План включает 19 организационных мероприятий, 63 мероприятия по развитию городской инфраструктуры, 47 мероприятий по строительству и реконструкции объектов, а также мероприятия по развитию инфраструктуры ТОР «Большой Камень».

Обсуждалась своевременность подготовки проектно-сметной документации по эти объектам. «Документация должна отвечать современным требованиям, включить объекты, которые можно начинать строить уже сегодня», – сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Вице-премьер обратил внимание на недопустимость затягивания сроков разработки проектно-сметной документации и необходимость ускорения создания социальной инфраструктуры. «Люди должны получить достойные условия для жизни», – подчеркнул он.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений. Минвостокразвития России, правительству Приморского края, администрации города Большой Камень совместно с заинтересованным федеральным органам исполнительной власти поручено проанализировать формирование проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов в Большом Камне; принять меры по своевременному финансированию реализуемых и запланированных проектов; сформировать планы-графики реализации мероприятий, не обеспеченных финансированием; обеспечить своевременный контроль за полным выполнением всех пунктов комплексного плана. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Минвостокразвития России должны обеспечить ввод в эксплуатацию ряд объектов инфраструктуры ТОР «Большой Камень», в том числе автомобильную дорогу «Промышленная», ТПЦ «Парковый» и «Нагорный», газовую котельную, теплотрассу и другие.

«По каждому пункту комплексного плана министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики в кратчайшие сроки необходимо разобраться, в каком состоянии находится проектирование. Проектно-сметная документация должна позволить включить финансирование объектов в бюджет Российской Федерации на 2022 год. Надо выделить те объекты, по которым проектно-сметная документация уже готова, и те объекты, которые находятся в ведении Приморского края, и приступить к их строительству в этом году», – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Больницыполитикасудастроительствоработапроизводствогубернаторжильешколаинфраструктура
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы