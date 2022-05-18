Столичные дизайнеры назвали небоскребы экс-мэра Владивостока китчем и раскритиковали их

— Такое, конечно, можно увидеть и в Москве. В случаях, когда заказчик считает, что у него есть вкус и понимание современных тенденций в оформлении жилой среды. Увы, так бывает, — рассказала московский дизайнер интерьеров Ольга Ларионова. — Могу сказать, что, если люди обращаются к специалистам, то получают даже за меньшие деньги, чем мы видим в интерьерах общих рекреаций комплекса (а денег там много, поверьте), куда более изящные решения. Дизайн сегодня — это не просто стены, потолок и мебель. Это концепция вашей жизни на довольно долгую перспективу — такая, в которую можно интегрировать новые элементы, без особых усилий «освежая» ее и подстраивая под ваши новые запросы.