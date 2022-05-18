Столичные дизайнеры назвали небоскребы экс-мэра Владивостока китчем и раскритиковали их

Вероятно, что причина кроется в стоимости одного квадратного метра в этом здании — его цена начинается от 300 тысяч рублей и достигает 350 тысячи рублей, и это без отделки.
Интересно, что вместе с объявлениями на популярном в Приморье сайте о продаже квартир более чем за 44 млн рублей в сети можно обнаружить информацию, что это уже на ЖК «Магнум», а первый апарт-отель и бизнес-центр класса «премиум» Magnum grand palace.
Чтобы хоть как-то продвинуть свой проект, владелец объекта, осужденный в 2007 году на 4,5 года условно за превышение должностных полномочий экс-мэр Владивостока Владимир Николаев устраивает презентации, где с гордостью демонстрирует «хоромы». А гости восхищенно вздыхают, прогуливаясь по «богато» оформленным помещениям, любуясь витражами из цветного стекла, выполненными по технологии «Тиффани» и засматриваясь на каменных львов в вестибюлях.
— Скульптура льва в мировой культуре считается символом богатства, храбрости, благородства и мудрости. В данный момент статуи львов в натуральном камне установлены в холлах первого этажа второй башни. Каждый элемент интерьера и экстерьера продуман лучшими дизайнерами, благодаря чему апарт-отель «Магнум» может считаться уникальным проектом на территории всего Дальнего Востока, — пишут смм-специалисты на страничках в социальных сетях, посвященных этому «венцу строительного искусства в ДФО».
Но на деле столичные дизайнеры считают иначе.
— Такое, конечно, можно увидеть и в Москве. В случаях, когда заказчик считает, что у него есть вкус и понимание современных тенденций в оформлении жилой среды. Увы, так бывает, — рассказала московский дизайнер интерьеров Ольга Ларионова. — Могу сказать, что, если люди обращаются к специалистам, то получают даже за меньшие деньги, чем мы видим в интерьерах общих рекреаций комплекса (а денег там много, поверьте), куда более изящные решения. Дизайн сегодня — это не просто стены, потолок и мебель. Это концепция вашей жизни на довольно долгую перспективу — такая, в которую можно интегрировать новые элементы, без особых усилий «освежая» ее и подстраивая под ваши новые запросы.
Не знаю, как можно сделать апгрейд мрамору и этим львам. Они устарели еще в конце прошлого века.
Её поддерживают и местные специалисты в области дизайна. Так, сотрудник дизайн-студии, пожелавший остаться анонимным, прокомментировал интерьер помещений Magnum grand palace, которым так гордятся владельцы объекта.
— Тут чисто классический интерьер, и в плане реализации он выполнен неплохо.
Если хочется сказать что это китч, и дворцовые богатства, то так и есть.
Но с точки зрения дизайна — такое может быть и на каждый интерьер есть свой заказчик — есть любители «такого», и не нам судить их, как правило, тут больше разговор о людских комплексах, которые необходимо компенсировать такими «дворцами», но особенно плохо про интерьер я сказать не смогу. Так только, к деталям попридираться, — говорит дизайнер.
Также он отмечает, что не всегда кожаная мебель, каменные львы, гранитные лестницы и витражи могут быть уместны для офисных помещений.
— На фото, которые я вижу, предположительно запечатлены холлы, может быть — многоквартирного дома, или же офисного здания. Если применение такого стиля может быть обоснованно в холле многоквартирного дома, где портрет жильца — это «привыкший к роскоши» обеспеченный, успешный человек и, вероятно, возрастной, то для офиса я считаю это неуместным, несмотря на обеспеченность и возможности компании. Мы, конечно, не берём в расчёт, что такие решения подходят больше для частных домов, где каждый делает, что он хочет. Но для общественных пространств такая вычурность, я считаю, излишняя, — добавляет специалист.
Однако не только интерьеры отталкивают своей вычурностью, но и сами эти две башни, которые, по версии столичных экспертов, перечеркнули своим внешним видом уютный уголок в самом сердце исторического города.
Данные слова подтверждает акт государственной историко-культурной экспертизы «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения „Здание бывшего католического костёла“, 1909–1920 гг., расположенного по адресу г. Владивосток, улица Володарского, 22», опубликованный на сайте правительства Приморского края.
— Непоправимый урон исторической среде рассматриваемой территории нанесён строительством жилого здания в виде двух башен между улицами Пушкинской и Всеволода Сибирцева, рядом со зданием «Народного дома». Масштаб этих объектов в несколько раз превышает самый крупный высотный габарит рядовой исторической застройки города.
Этим строительством грубо нарушена историческая среда нескольких объектов культурного наследия,
в том числе и костёла, перекрыты многие точки восприятия памятника и панорамы исторического центра Владивостока с бухтой Золотой Рог, — говорится в документе, который готовили сразу три эксперта.
Среди них — аттестованный специалист I категории по специальности архитектор Александра Дыминская из Москвы, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Лариса Шокурова из Хабаровска и столичный специалист, инженер-строитель, член — корреспондент Академии Архитектурного Наследия Евгений Борисенко.