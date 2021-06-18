Лед тронулся: Приморские эксперты о встрече Путина и Байдена в Женеве

Руководитель Общероссийской общественной организации «Молодые политологи России» в Приморском крае Дмитрий Полозов назвал итоги саммита удовлетворительными и отметил, что более смелых решений не видели даже во времена встреч президента России с Трампом, когда складывающийся фон был менее напряженным.

«Одна стартовая встреча Путина и Байдена, при всём желании, не способна кардинальным образом изменить текущие отношения между двумя странами, подорванные затяжным кризисом международных отношений. Пока сложно понять дальнейшие перспективы развития взаимоотношений двух стран. Одной политической воли Путина и Байдена будет недостаточно – огромную роль в этом процессе будет иметь внешнеполитическая конъюнктура и социально-политическая обстановка в Соединенных Штатах», - рассказал Полозов. Несмотря на сложные отношения, Россия и США нашли точки соприкосновения. Один из важных итогов встречи – заявление президентов о запуске двустороннего комплексного диалога по стратегической стабильности. Они подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она недопустима. «То, что оба лидера вслух сказали о недопустимости ядерной войны, говорит о том, что они готовы вести дальнейшие переговоры в мирном русле, несмотря на возможность войны. Ядерное оружие это мощное средство сдерживания, в первую очередь. Великое заблуждение, когда люди говорят: «А давайте сразу уничтожим все ядерное оружие». Это конечно хорошо, и было бы здорово, но кто же откажется тогда от такого мощного рычага», - прокомментировал военный писатель и журналист Алексей Суконкин. Также показателем положительного сдвига во взаимодействии двух стран стала договоренность лидеров о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон, заявил приморский политолог Юрий Коломейцев. Взаимные договоренности двух сторон также коснулись вопросов кибербезопасности - МИД России и Госдеп США начнут консультироваться. Обсудили поиск компромиссов по заключенным в тюрьмах россиянам и американцам. Договорились о совместной работе в Арктике и обговорили проблемные моменты в отношениях двух стран. Напомним, встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена прошла 16 июня в Швейцарии. Она продлилась более четырех часов, что доказывает: России и США есть, что обсудить, контакт установлен. Президент Путин рассказал, что разговор с Джо Байденом был весьма конструктивным, и лидеры говорили «на одном языке». В свою очередь лидер США отметил, что атмосфера встречи с Путиным была «хорошей и позитивной». В рамках встречи удалось главное – доказать, что Россия и США не враги и могут вернуться к адекватному диалогу: вернуть послов и продемонстрировать взаимное стремление не допустить военного столкновения. Далее обе страны ждет сложная и поэтапная работа по улучшению взаимных отношений.

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