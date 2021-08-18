Дмитрий Новиков поднял перед Трутневым вопрос нехватки средств на развитие Первомайки

Дмитрий Новиков поднял перед Трутневым вопрос нехватки средств на развитие Первомайки
Дмитрий Новиков поднял перед Трутневым вопрос нехватки средств на развитие Первомайки
Сегодня, 12:02Политика
Администрация Владивостока получит дополнительный средства на развитие Первомайского района. Вопрос необходимости выделения дополнительных средств депутат Законодательного Собрания Дмитрий Новиков поднял перед полпредом Юрием Трутневым.

На встрече с Трутневым Новиков отметил, что благоустройство Первомайского района должно финансироваться наравне с центром города.

«Я представляю интересы жителей Первомайского района. И мои избиратели часто задают вопрос: почему столько денег тратится на обустройство центра Владивостока, при этом власти совершенно забыли про спальные микрорайоны, где и живут люди, где они воспитывают своих детей. Я спросил у Юрия Петровича, нельзя ли перенаправить денежные потоки с центра на окраину. Он поддержал мою точку зрения, подтвердив, что нам действительно стоит благоустраивать и центр, и спальные районы. Сейчас, я думаю, этому вопросу будет уделено повышенное внимание», — рассказал Дмитрий Новиков.

Трутнев заявил, что уже в следующем году Владивосток получит 16 миллиардов рублей из федерального бюджета, значительная часть из которых пойдет на развитие и благоустройство Первомайского района, где сейчас проживает около 100 тысяч жителей. Эти деньги пойдут на ремонт дорог, обустройство придомовых территорий и решение других задач, направленных на повышение уровня жизни местных жителей.

Отметим, Дмитрий Новиков системно занимается решением проблем жителей Первомайки. Так, уже в ближайшее время он намерен разобраться с ремонтом дороги в районе улицы Героев Хасана, 10. Кроме того, Новиков постоянно находится на связи с представителями районных советов дома и активистами: проводит встречи, помогает устранять текущие проблемы.

Сюжеты:
Приморский край
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