Дмитрий Новиков поднял перед Трутневым вопрос нехватки средств на развитие Первомайки

На встрече с Трутневым Новиков отметил, что благоустройство Первомайского района должно финансироваться наравне с центром города.
«Я представляю интересы жителей Первомайского района. И мои избиратели часто задают вопрос: почему столько денег тратится на обустройство центра Владивостока, при этом власти совершенно забыли про спальные микрорайоны, где и живут люди, где они воспитывают своих детей. Я спросил у Юрия Петровича, нельзя ли перенаправить денежные потоки с центра на окраину. Он поддержал мою точку зрения, подтвердив, что нам действительно стоит благоустраивать и центр, и спальные районы. Сейчас, я думаю, этому вопросу будет уделено повышенное внимание», — рассказал Дмитрий Новиков.
Трутнев заявил, что уже в следующем году Владивосток получит 16 миллиардов рублей из федерального бюджета, значительная часть из которых пойдет на развитие и благоустройство Первомайского района, где сейчас проживает около 100 тысяч жителей. Эти деньги пойдут на ремонт дорог, обустройство придомовых территорий и решение других задач, направленных на повышение уровня жизни местных жителей.
Отметим, Дмитрий Новиков системно занимается решением проблем жителей Первомайки. Так, уже в ближайшее время он намерен разобраться с ремонтом дороги в районе улицы Героев Хасана, 10. Кроме того, Новиков постоянно находится на связи с представителями районных советов дома и активистами: проводит встречи, помогает устранять текущие проблемы.