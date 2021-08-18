Дмитрий Новиков поднял перед Трутневым вопрос нехватки средств на развитие Первомайки

«Я представляю интересы жителей Первомайского района. И мои избиратели часто задают вопрос: почему столько денег тратится на обустройство центра Владивостока, при этом власти совершенно забыли про спальные микрорайоны, где и живут люди, где они воспитывают своих детей. Я спросил у Юрия Петровича, нельзя ли перенаправить денежные потоки с центра на окраину. Он поддержал мою точку зрения, подтвердив, что нам действительно стоит благоустраивать и центр, и спальные районы. Сейчас, я думаю, этому вопросу будет уделено повышенное внимание», — рассказал Дмитрий Новиков.