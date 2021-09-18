После захода солнца приморские коммунисты превратились в дебоширов

Коммунисты в Приморье устроили дебош на двух УИКах. Первый день голосования в регионе прошел без серьезных эксцессов, влияющих на ход избирательного процесса, однако «самое интересное» началось уже после захода солнца и закрытия избирательных участков для голосования.

Член избиркома №652 Роман Шелков пострадал от нападения кандидата в Заксобрание Приморья от КПРФ Геннадия Шульги. А избиркому на 742-м участке пришлось прибегнуть к помощи полицейских, чтобы оттеснить кандидата в Заксобрание Приморья от КПРФ Наталью Кочугову и положить бюллетени для голосования в сейф. Геннадий Шульга явился на участок после 20:00 и, под надуманным предлогом, принялся мешать работе комиссии, которая завершала свою работу. Представитель КПРФ устроил провокацию, а когда понял, что сотрудники комиссии не намерены ему «подыгрывать» — напал на председателя. Как рассказал член Регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной Палаты Приморского края Андрей Брянский, ситуационный центр наблюдателей за выборами где-то в 20:55 зафиксировал инцидент на УИК №652. «Мужчина с телефоном подошел к председателю избирательной комиссии и схватил того за плечо, размахивая телефоном у его лица. В цивилизованном обществе такое поведение как минимум неэтично, а на избирательном участке — недопустимо. По нашей информации, сотрудники правоохранительных органов уже занимаются данным происшествием», — сообщил Андрей Брянский. Весь инцидент, благодаря системе видеонаблюдения и видеозаписи был зафиксирован «в цифре». Свидетели тоже есть. Более того, запись инцидента от первого лица тоже есть. Геннадий Шульга — Instagram-блогер и журналист. Он также вел запись. «"Перфоманс" Геннадия Шульги вечером первого дня выборов не выдерживает конструктивной критики и, вполне возможно, выходит не только за рамки избирательного процесса, но и законности. Полиции не помешало бы быть бдительнее, чтобы не допускать физических стычек на участках», - отметил политолог Андрей Кудисов. Не менее «громко» отличилась и Наталья Кочугова. Начала она с посещений участков для голосования в накидке со своим именем, а ведь это незаконная агитация в дни голосования. А закончила день столкновением на 742-м участке. Комиссии не удалось закончить день без эксцессов, потому что Кочугова воспрепятствовала членам избиркома переместить бюллетени из урны для голосования в сейф. Ситуацию спасло вмешательство двух полицейских, которые оттеснили завсегдатая митингов и протестных акций, в том числе и несанкционированных, Наталью Кочугову и обеспечели сотрудникам комиссии возможность завершить работу. По словам члена Регионального штаба по наблюдению за выборами Андрея Брянского, разбирательство по вопросу завершено поздно ночью, выводы будут оглашены позже.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter