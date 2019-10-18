Обращения горожан, ставшие проектами

Обращения горожан, ставшие проектами

18 октября 2019, 12:42
Политика
МПА "О наказах избирателей" позволяет решать "точечные" проблемы в сфере благоустройства Владивостока

МПА «О наказах избирателей» позволяет решать «точечные» проблемы в сфере благоустройства Владивостока

На внеочередном заседании 10 октября Дума Владивостока утвердила перечень наказов избирателей на 2020 год. В него вошли 73 наказа на сумму 105,049 млн рублей. Еще 121 наказ был одобрен к выполнению в 2021-2022 годах – данные мероприятия связаны с капитальными вложениями, и для их выполнения необходимо предварительно подготовить проектно-сметную документацию. Утверждению перечня предшествовало детальное обсуждение поданных депутатами наказов с представителями администрации Владивостока.

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