Обращения горожан, ставшие проектами

МПА "О наказах избирателей" позволяет решать "точечные" проблемы в сфере благоустройства Владивостока

МПА «О наказах избирателей» позволяет решать «точечные» проблемы в сфере благоустройства Владивостока На внеочередном заседании 10 октября Дума Владивостока утвердила перечень наказов избирателей на 2020 год. В него вошли 73 наказа на сумму 105,049 млн рублей. Еще 121 наказ был одобрен к выполнению в 2021-2022 годах – данные мероприятия связаны с капитальными вложениями, и для их выполнения необходимо предварительно подготовить проектно-сметную документацию. Утверждению перечня предшествовало детальное обсуждение поданных депутатами наказов с представителями администрации Владивостока.

