Приморье избавляется от районов

До конца 2019 года в Приморье может появиться еще несколько муниципальных округов, образованных за счет объединения городских и сельских поселений

До конца 2019 года в Приморье может появиться еще несколько муниципальных округов, образованных за счет объединения городских и сельских поселений. Для этого на территориях ведется подготовительная работа, однако далеко не во всех поселениях жители видят выгоду от реформирования. Напомним, что в мае 2019 года в силу вступили поправки в федеральное законодательство, которые ввели новый вид муниципального образования – муниципальный округ. Он представляет из себя несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы МСУ. В июле депутаты Законодательного Собрания одобрили изменения в Устав Приморского края, предусмотрев возможность для образования муниципальных округов, а уже в сентябре краевой парламент согласовал образование первых трех муниципальных округов – Анучинского, Пограничного и Чугуевского. С 1 января 2020 года решать все вопросы будут ныне действующие районные администрации и думы, а администрации и муниципальные комитеты поселений, на базе которых образован округ, будут упразднены. Следующий этап – проведение выборов в думы новых муниципальных округов и избрание глав территорий. Однако список новых муниципальных округов, где в 2020 состоится «перезагрузка» власти, может пополниться. В ряде районов Приморья активно идут подготовительные процедуры, необходимые для принятия соответствующих краевых законов – проводятся публичные слушания, принимаются решения на уровне муниципальных комитетов и районных дум. В начале октября вопрос о преобразовании Октябрьского района Приморья в муниципальный округ обсуждался с участием депутата Госдумы РФ Сергея СОПЧУКА. В настоящее время в Октябрьском районе насчитывается всего два поселения – Покровское сельское и Липовецкое городское, а сам район является одной из самых компактных по площади территорий края. Еще один «кандидат» в муниципальные округа – Кавалеровский район, с 2015 года состоящий из Кавалеровского городского поселения и Устиновского сельского поселения. Изначально, в 2018 году, район планировалось преобразовать в городской округ: идею поддержал врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО, однако у местных депутатов и населения подобная перспектива вызвала неоднозначную реакцию. В Кировском районе публичные слушания по вопросу объединения в муниципальный округ состоялись в августе-сентябре. Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter