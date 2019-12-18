Правительство Приморcкого края с 1 января возглавит Вера Щербина

Правительство Приморcкого края с 1 января возглавит Вера Щербина

18 декабря 2019, 16:38
Политика
Масштабная реформа всей системы управления Приморья завершится к концу 2019 года

Масштабная реформа всей системы управления Приморья завершится к концу 2019 года

На должность первого вице-губернатора – председателя Правительства Приморья одобрена Вера Щербина. Ее кандидатуру на очередном заседании Законодательного Собрания в среду, 18 декабря, представил глава края Олег Кожемяко. Реформа позволит сконцентрировать внимание органов исполнительной власти на решении масштабных задач, в том числе по реализации национальных проектов. Так, Губернатор Приморья займется стратегией развития края, сможет более предметно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность Правительства. Будущий Председатель Правительства края займется решением задач, поставленных федеральным центром и главой региона, и достижением конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни приморцев. Олег Кожемяко охарактеризовал своего заместителя как высокопрофессионального, инициативного руководителя. «Умеет оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Эффективно взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами госвласти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Имеет опыт стратегического управления», – отметил он. Кандидатура Веры Щербина на должность первого вице-губернатора Приморского края – председателя Правительства Приморского края была одобрена депутатами Законодательного Собрания. Как отмечают парламентарии, она сумела выстроить с ними рабочие отношения, основанные на взаимном доверии. Все важные законодательные инициативы замглавы региона лично представляет на заседаниях комитетов ЗакСобрания. В новом качестве Вера Щербина приступит к своим обязанностям с 1 января 2020 года. Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

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