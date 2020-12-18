В 2021 году в Приморье будет запущена "Фабрика процессов", которая обучит предприятия края бережливому производству

«В рамках обучения на «Фабрике процессов» особое внимание уделяется двум ключевым направлениям — семи видам потерь и балансировке процессов, то есть перераспределению загрузки. Например, вместо того чтобы запускать все процессы поочередно, можно некоторые запустить параллельно и таким образом сократить время общей работы по созданию определенного продукта. Эти два фокуса важны, ведь если мало внимания уделять потерям, то повышать эффективность сложно. Кроме того, не все понимают, как эффективно перераспределить загрузку. Задача «Фабрики процессов» как раз научить сотрудников видеть возможности применения этих двух направлений на их рабочих местах», — сказал Дмитрий Лазарев.