В 2021 году в Приморье будет запущена "Фабрика процессов", которая обучит предприятия края бережливому производству

Новая учебная площадка «Фабрика процессов» прошла сертификацию в центре «Мой бизнес». Она была создана для поддержки предприятий, которые вступили в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Сотрудники таких компаний смогут пройти обучение на данной площадке и понять, как работают инструменты бережливого производства. Об этом сообщает «Золотой рог». На проведении сертификации «Фабрики процессов» присутствовала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко. Она заявил, что эта площадка станет отличным помощником не только руководителям компаний, но и сотрудникам. Они смогут понять и вникнуть в процесс бережливого производства, а также увеличить показатели своей компании. «Обучение на «Фабрике процессов» поможет сотрудникам предприятий перестроить свое мышление, чтобы быстрее находить возможные потери в своей работе и понимать какими инструментами бережливого производства их можно устранить. Учебное пространство, созданное на «Фабрике», имитирует принципы работы на эталонных участках, которые сейчас созданы на предприятиях Приморья. Таким образом, с помощью многократного повторения операций в учебном формате сотрудники производств быстрее освоят навыки бережливого производства и доведут их до автоматизма. Это поможет им улучшить свой на рабочий процесс на производстве», — сказала Наталья Набойченко. Отметим, что сама «Фабрика процессов» была создана по стандартам оператора нацпроекта Федерального центра компетенций. Уже были проведены первые обучения сотрудников Ливадийского ремонтно-судостроительного завода, Дальзавода и других участников национального проекта. По словам старшего тренера Федерального центра компетенций Дмитрия Лазарева, Как отметил эксперт, старший тренер ФЦК Дмитрий Лазарев, подготовка региональных тренеров — один из самых важных этапов при создании «Фабрики процессов». Тренеры Приморья проходили длительное обучение в Москве по методикам ФЦК и отлично подготовлены. «В рамках обучения на «Фабрике процессов» особое внимание уделяется двум ключевым направлениям — семи видам потерь и балансировке процессов, то есть перераспределению загрузки. Например, вместо того чтобы запускать все процессы поочередно, можно некоторые запустить параллельно и таким образом сократить время общей работы по созданию определенного продукта. Эти два фокуса важны, ведь если мало внимания уделять потерям, то повышать эффективность сложно. Кроме того, не все понимают, как эффективно перераспределить загрузку. Задача «Фабрики процессов» как раз научить сотрудников видеть возможности применения этих двух направлений на их рабочих местах», — сказал Дмитрий Лазарев. Между тем официальное открытие «Фабрики процессов» состоится в январе 2021 года. В планах до 2024 обучить более 2 тысяч человек. Компания, которая желает принять участие в национальном проекте и провести обучение сотрудников, должна подать заявку на портале Производительность.рф. Участниками могут стать предприятия, относящиеся к обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортной отрасли и сферы ЖКХ. Обязательным условием является выручка от 400 млн до 30 млрд рублей, а доля иностранного капитала не должна превышать 25%. Напомним, что глава РФ Владимир Путин в 2018 году подписал указ о том, что к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей должен достигать не менее 5 процентов в год за счет внедрения бережливого производства.

