Главу Росрыболовства лишат статуса замминистра

Главу Росрыболовства лишат статуса замминистра

Сегодня, 13:38
Политика
Photo: fish.gov.ru
Илья Шестаков, руководитель Росрыболовства
Министерство сельского хозяйства представило поправки, согласно которым руководитель Федерального агентства по рыболовству не будет являться одновременно заместителем министра.

Проект соответствующего постановления правительства опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Предлагается предусмотреть, что Федеральное агентство по рыболовству возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством РФ по представлению министра сельского хозяйства. По действующему положению схема назначения та же, но руководитель Росрыболовства одновременно является заместителем министра сельского хозяйства РФ, пишет fishnews.ru.

Отметим, что эти изменения подготовлены в рамках реформы госаппарата, о которой глава российского правительства Михаил Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Так, с 1 января изменились требования к числу заместителей министра сельского хозяйства. В частности, в постановлении правительства говорится: «Разрешить Министерству сельского хозяйства РФ иметь восемь заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 15 департаментов по основным направлениям деятельности министерства».

Руководитель Росрыболовства сможет иметь четырех заместителей руководителя ведомства, в структуре центрального аппарата агентства может быть до восьми управлений по основным направлениям деятельности. Сейчас у главы ведомства пять заместителей: Василий Соколов, Петр Савчук, Яна Багрова, Михаил Иваник и Хасан Лихов. В составе ведомства сейчас 10 управлений, пишет tass.ru.

Напомним, что на должность заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по рыболовству 17 января 2014 года Председателем Правительства РФ назначен Илья Шестаков.

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