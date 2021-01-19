Главу Росрыболовства лишат статуса замминистра

Отметим, что эти изменения подготовлены в рамках реформы госаппарата, о которой глава российского правительства Михаил Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Так, с 1 января изменились требования к числу заместителей министра сельского хозяйства. В частности, в постановлении правительства говорится: «Разрешить Министерству сельского хозяйства РФ иметь восемь заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 15 департаментов по основным направлениям деятельности министерства».