Разлив мазута из контейнеровоза возле Находки может стать настоящей трагедией

Разлив мазута из контейнеровоза возле Находки может стать настоящей трагедией

Разлив мазута из контейнеровоза возле Находки может стать настоящей трагедией

Вчера, 17:54
Политика
Фото: Медиахолдинг1Mi
Судно Rise Shine в заливе Восток у города Находки может стать источником катастрофы для окружающей среды и всего морского побережья в этом районе. Наш корреспондент не нашёл вокруг контейнеровоза ни охраны, ни боновых ограждений.

Никто сейчас не занимается и разгрузкой контейнеров. А их изначально на борту судна 1999 года постройки было 199.

В трюмах — около 120 тонн мазута. который не смогла откачать спасательная служба Росморречфлота, сославшись на сложные условия погоды. История тянется с ноября 2021 года.

— Разлив нефти или нефтепродуктов — это настоящая трагедия для окружающей среды.

Попадание нефти и её компонентов в окружающую среду вызывает изменение физических, химических и биологических характеристик окружающей среды и нарушает ход естественных процессов. В том числе, образуются более токсичные, канцерогенные соединения, обладающие мутагенными свойствами, — сообщают специалисты портала ЭкоСпас.

Эксперты отмечают, что водоросли, рыба и другие морские существа весьма чувствительны к воздействию нефти и нефтепродуктов. При этом не должно пройти много времени — вред заметен сразу. А проникновение нефтепродуктов в воду особенно опасно для живущих поблизости людей.

Специалисты также указывают на то, что разлив мазута в случае его возникновения крайне сложно ликвидировать — для этого требуются немалые технические и финансовые ресурсы.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
контейнерные грузоперевозки
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