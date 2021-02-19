Как повяжешь галстук: Школьников Владивостока приняли в пионеры

«Сегодня особый, торжественный день, — обратился к ребятам глава региона. — Становление пионерской организации прошло в сложные годы, когда требовалось создавать, отстраивать новую страну. Очень много пионеров-героев было в Великую Отечественную войну. Это мальчишки и девчонки вашего возраста: Марат Казей, Володя Дубинин и Леня Голиков — люди, которые ценой своей жизни помогли одержать победу над фашизмом, защитить Родину. И недаром говорят: „Пионер — всем ребятам пример“. Запомните, с вас берут пример ваши одноклассники, друзья. Поэтому оставайтесь всегда целеустремленными, верными своей мечте, делайте все, чтобы родители, окружающие радовались и гордились своими пионерами».