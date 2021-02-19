Как повяжешь галстук: Школьников Владивостока приняли в пионеры

Как повяжешь галстук: Школьников Владивостока приняли в пионеры

Сегодня, 17:42ПолитикаФото: Администрация ВладивостокаНа церемонии произнесли клятву пионера и повязали галстуки
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава приморской столицы Олег Гуменюк приняли участие в церемонии посвящения учащихся школы № 21 в пионеры «Единой России». Клятву торжественно принесли 58 ребят.

Мероприятие состоялось 19 февраля в мультимедийном историческом парке «Россия — моя страна».

Кроме того, поздравить школьников пришли спикер городской думы Андрей Брик, депутаты Законодательного собрания Приморского края и Думы города Владивостока, другие гости.

«Сегодня особый, торжественный день, — обратился к ребятам глава региона. — Становление пионерской организации прошло в сложные годы, когда требовалось создавать, отстраивать новую страну. Очень много пионеров-героев было в Великую Отечественную войну. Это мальчишки и девчонки вашего возраста: Марат Казей, Володя Дубинин и Леня Голиков — люди, которые ценой своей жизни помогли одержать победу над фашизмом, защитить Родину. И недаром говорят: „Пионер — всем ребятам пример“. Запомните, с вас берут пример ваши одноклассники, друзья. Поэтому оставайтесь всегда целеустремленными, верными своей мечте, делайте все, чтобы родители, окружающие радовались и гордились своими пионерами».

Церемония продолжилась традиционным ритуалом посвящения в пионеры. Она началась с зачитывания вслух клятвы пионера, которую школьники повторяли за главой Владивостока. А затем гости завязали каждому из детей галстук цвета российского триколора, который считается основным символом принадлежности школьников к пионерскому движению.

«Поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни, — поздравил пионеров Олег Гуменюк. — Особые слова благодарности — вашим родителям, которые могут гордиться своими детьми — юными патриотами. Очень рад, что в городе живут такие люди. Уверен, вместе мы справимся с любымыми задачами».

Также глава города наградил благодарностью администрации Владивостока за добросовестный педагогический труд, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и значительный вклад в дело патриотического воспитания молодёжи трех педагогов Владивостока — и. о. директора школы № 21 Светлану Петухову, учителя начальных классов школы № 27 Наталию Салий и замдиректора по воспитательной работе школы № 50 Наталью Скоробогатову.

Сюжеты:
Приморье
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