На АЗС Хабаровского края сформирован достаточный запас топлива на время ремонта ХНПЗ

На АЗС Хабаровского края сформирован достаточный запас топлива на время ремонта ХНПЗ
Сегодня, 20:41ПолитикаФото: предоставлено Группой ННК
Для комфорта автомобилистов Хабаровского края на время ремонта Хабаровского НПЗ на АЗС ННК сформирован достаточный запас топлива. Только автомобильных бензинов хватит на 50 дней. Для дизельного транспорта этот срок может составить и 60 дней.

В ННК отметили, что все работы на ХНПЗ проводят регулярно и в одно и тоже время.

Запланированные на апрель-май 2021 года ремонтно-профилактические работы на технологических установках АО «ННК-Хабаровский НПЗ» проводятся в плановом режиме на ежегодной основе, в одно и тоже время.

Для стабильного обеспечения топливом потребителей в Хабаровском крае в период проведения регламентных работ на Хабаровском НПЗ Общество ежегодно создает необходимые запасы нефтепродуктов.

В текущем году, в целях обеспечения возможного повышенного спроса, для Общества законтрактовано на сторонних НПЗ 25 тысяч тонн автомобильных бензинов, что обеспечит бесперебойную работу АЗС более чем на 50 дней, а имеющийся запас дизельного топлива на нефтебазах ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» с учетом запланированного поступления на дату начала ремонта обеспечивает потребность АЗС на 60 дней.

Таким образом, нефтебазы и АЗС ПАО «Хабаровскнефтепродукт» полностью обеспечены топливом на период планового ремонта Хабаровского НПЗ.

ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» является одним из поставщиков высококачественных моторных топлив, производства Хабаровского НПЗ, обеспечивая стабильные и надежные поставки нефтепродуктов потребителям Хабаровского края посредством 2 собственных нефтебаз и 83 АЗС, расположенных на территории региона.

Сюжеты:
Приморский край
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