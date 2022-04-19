Эффективный сельхозбизнес с инновациями от Ростсельмаш

РСМ Агротроник — платформа агроменеджмента и контроля операций агромашин. Это аппаратно-программный комплекс, доступ к возможностям которого реализован посредством специального ПО для смартфона, компьютера или планшета.

Благодаря оборудованию, интегрированному в бортовую систему сельхозтехники, у пользователя платформы есть возможность получать информацию о машине максимально оперативно и в полном объёме. Зачем это нужно? В конечном итоге, чтобы сделать сельхозбизнес более эффективным и управляемым. С помощью РСМ Агротроник и его модулей, например, можно дистанционно управлять техникой, получая обратную связь о её техническом состоянии, оптимизировать её логистику, контролировать расход ГСМ и других материалов. Это позволяет в буквальном смысле понять, во сколько аграрию обходится та или иная агромашина, насколько эффективны сотрудники и как экономить на привычных процессах. Процесс обращения с платформой предельно прост. Можно, например, загружать маршрутные задания, отправляя их на конкретную единицу техники, а затем отслеживать выполнение в «прямом эфире». Нужен всего лишь доступ в интернет со смартфона, планшета или стационарного компьютера. РСМ Агротроник отслеживает результаты полевых работ, маршрут движения техники, его отклонения и нарушения в процессе уборки. Благодаря ему можно следить за процентом выполнения работ и заданий, к примеру, по площадям. Благодаря онлайн-мониторингу можно видеть, где находится каждая единица техники в режиме реального времени, а также увидеть траекторию её движения. Кроме того, платформа позволяет вести учёт работы сотрудников и осуществлять диспетчерский контроль техники, производить профилактику нарушений эксплуатации парка, включая слив топлива. РСМ Агротроник позволяет дистанционно понимать «состояние» агромашины: её активность — простой, движение, рабочий режим, скорость и отображение этих данных на карте, анализировать параметры выполняемой агромашиной работы: скорость вращения ротора или барабанов, шнеков, вентилятора очистки, и т. д.,

получить представление о выполняемом технологическом процессе, а также о параметрах систем, работы узлов и агрегатов: оборотах двигателя, температуре и уровне охлаждающей жидкости и т. д.;

предупреждает платформа и аварийные ситуации, связанные со сбоем основных механизмов техники, а также напоминает о необходимости ТО. Есть в системе агроменеджмента и масса других полезных опций. Например, модуль «Погода» позволит быть всегда в курсе текущих погодных условий, а также прогноза по конкретным территориям и полям. Электронная система РСМ Роутер позволит спланировать все операции в поле и вернуться к этим данным в любое время. Возможно расширить базовый функционал машины за счёт установки специализированного дополнительного бортового дисплея — компьютера, который предназначен для визуализации процесса автоуправления, задания рабочих и клиентских параметров, импорта и экспорта полевых и диагностических данных, настройки и калибровки гидравлического распределителя и других исполнительных механизмов, в зависимости от того, какой дополнительный сервис собирается установить пользователь. Например, система автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0, которая помогает механизатору управлять агромашиной, включает в себя ГНСС-приемник, базовую станцию RТК, инерциальную систему, вычислительный процессор, антенну ГНСС, которая устанавливается на крыше кабины. На большинстве единиц техники Ростсельмаш уже при выпуске с производственной линии установлены все необходимые для работы РСМ Агротроник элементы. Например, платформа установлена на всех моделях семейства TORUM 785 и 750, RSM 161, T500, ACROS 595 PLUS, на кормоуборочных комбайнах серии RSM F 2000 и всех сериях тракторов. Таким образом, приобретая технику Ростсельмаш, аграрий становится пользователем инновационной платформы агроменеджмента РСМ Агротроник. Главное — это то, что Агротроник делает бизнес эффективнее.

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