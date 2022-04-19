Новый детский сад в Снеговой Пади сдан в эксплуатацию

Новый детский сад на ул. Анны Щетининой, 24 рассчитан на 240 детей и после получения лицензии готов будет принимать юных воспитанников. Он станет четвертым по счету дошкольным учреждением в этом районе и является структурным подразделением уже работающего детсада № 6 (ул. Анны Щетининой, 36).

«Сад получился просторным и светлым, все необходимые игрушки и мебель уже закуплены, – рассказывает руководитель детского сада №6 Елена Герасимова. – Сейчас ведем набор сотрудников. Многие педагоги, младшие воспитатели и другие специалисты у нас набраны и готовы приступить к работе». Сад построен по современному проекту. Это трехэтажное здание со спортивным и музыкальным залами. На уровне второго этажа установлены большие витражные окна от пола до потолка, благодаря чему группы гораздо лучше наполняются дневным светом. На территории построена физкультурная площадка, установлены турники, гимнастические стенки, горки, качели, предусмотрены дорожки для катания на велосипедах и самокатов, а также есть специальное место для их хранения. Территория детского сада освещена, огорожена, установлено видеонаблюдение. «Город, как никогда, нуждается в новых учреждениях образования. И сдача еще одного объекта в эксплуатацию – для нас радостное событие. Следующий на очереди – детский сад на улице Крыгина. Его строительство завершится в этом году. Кроме того, мы также пошли по пути выкупа уже готовых помещений под дошкольные учреждения. Сейчас приобретены детские сады на улице Третьей, 7б и в микрорайоне Зеленый Угол», – подчеркнул глава Владивостока Константин Шестаков. Отметим, что детский сад построен в рамках программы «Единая субсидия». Из федерального бюджета по линии Минвостокразвития России было выделено 411,9 млн рублей. Также в конце прошлого года во Владивостоке был сдан второй детский сад в микрорайоне Патрокл, здесь же сейчас ведется строительство современной школы на 1275 мест. Кроме того, в планах у администрации – строительство школы и детского сада в жилом микрорайоне на улице Майора Филипова. Для учреждений подобраны земельные участки, а для школы ещё и разработана проектная документация, которая прошла госэкспертизу. Следующий шаг – подача заявки на субсидию из федерального бюджета. По материалам пресс-службы администрации Владивостока

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