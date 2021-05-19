Дмитрий Новиков: Владивосток должен стать комфортным для простых горожан

Дмитрий Новиков: Владивосток должен стать комфортным для простых горожан
Дмитрий Новиков: Владивосток должен стать комфортным для простых горожан
Сегодня, 21:51Политика
Дмитрий Новиков, депутат Законодательного Собрания Приморского края, позитивно оценивает кандидатуру Константина Шестакова на посту главы Владивостока. Он подчеркнул, что готов поддержать Шестакова при реализации совместных проектов.

Новиков подчеркнул, что решение о отставке Олега Гуменюка назрело давно.

«Вчера мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку. Я не буду давать оценки деятельности бывшего градоначальника, не привык кидать людям камни в спину. Да, у нас было множество вопросов относительно работы мэрии. Но нам удавалось наладить взаимодействие с уходящей командой», — отметил Дмитрий Новиков.

По словам Дмитрия Новикова, с Константином Шестаковым он знаком уже давно и рассчитывает на эффективную совместную работу.

Он подчеркнул, что Владивосток имеет колоссальный потенциал, который следует раскрывать вместе с жителями. Новиков считает, что город должен быть привлекательным не только для ведения бизнеса и инвесторов, но и для простых жителей.

«Уже этим летом мы с командой приступим к разработке концепции развития микрорайонов Владивостока. Начнём с моего избирательного округа, с Первомайского района. Работа будет вестись совместно с жителями «Первомайки». Вместе с вами мы начнём создавать облик нового Владивостока, города который будет удобен всем», — сказал Дмитрий Новиков.

Напомним, вчера Олег Гуменюк ушёл в отставку с поста мэра Владивостока. С инициативой о смене градоначальника выступил губернатор Олег Кожемяко. Претензии к работе градоначальника начали копиться уже давно, последней каплей стал рейд Юрия Трутнева по городу, в ходе которого было выявлено немало недоработок в работе городской администрации.

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Приморский край
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политика
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