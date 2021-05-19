Дмитрий Новиков: Владивосток должен стать комфортным для простых горожан

«Уже этим летом мы с командой приступим к разработке концепции развития микрорайонов Владивостока. Начнём с моего избирательного округа, с Первомайского района. Работа будет вестись совместно с жителями «Первомайки». Вместе с вами мы начнём создавать облик нового Владивостока, города который будет удобен всем», — сказал Дмитрий Новиков.