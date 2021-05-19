Роза Чемерис: Мы готовы быть вашими друзьями и помощниками

Состояние озера Ханка — наверное, один из самых насущных вопросов не только для жителей района, но и для всех приморцев. Природная достопримечательность Приморского края страдает от слива сточных вод из домов и предприятий райцентра. Вот уже несколько лет местные жители пытаются добиться установки очистных сооружений, которые бы помогали снизить количество отходов, попадающих в водоем. По словам горожан, муниципальные власти расписываются в беспомощности, мотивируя свой отказ отсутствием средств в бюджете города.