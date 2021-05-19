Юрий Трутнев: Темпы отъезда жителей с Дальнего Востока сократились в 4 раза

В режиме видеоконференции мероприятие открыли зампред правительства РФ — полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Третий форум «PrоДФО» посвящен важной теме — созданию комфортных условий в регионах Дальнего Востока для самореализации молодежи. Событие проходит в формате открытой дискуссии. В ней принимают участие представители Правительства Хабаровского края, Приморского края и других регионов ДФО, председатели молодежных парламентов, руководители молодежных и общественных движений, региональные предприниматели, федеральные эксперты и общественные деятели, представители медиасообщества.
Заместитель Председателя Правительства РФ отметил, что развитие Дальнего Востока невозможно без идей активной молодежи. Для этого ее нужно поддержать.
«Молодежь — это будущее. Мы ориентированы на то, чтобы для управления предприятиями, министерствами приходили молодые люди, они должны приносить новую энергию в работу, должны развивать нашу страну. Молодежь имеет больше возможностей, больше энергии, чтобы участвовать во всех процессах развития страны, которые мы стараемся поддерживать. Для того, чтобы включаться в созидательные процессы, чтобы быть успешным в жизни, нужно хорошее и качественное образование», — обозначил Юрий Трутнев.
Отмечено, что стимулировать молодых людей к развитию родного региона призвано повышение качества социальной инфраструктуры в регионах, строительство жилья. Еще одно важное условие — развитая экономика.
«Мы должны развивать экономику, чтобы было куда устроиться на предприятие. Чтобы была определенная конкуренция между предприятиями. Чтобы они начинали платить большую зарплату. Мне кажется, самая, наверное, важная часть в этом. И статистика это подтверждает. Мы начали работу по привлечению инвестиций и строительству новых предприятий. И темпы отъезда жителей с Дальнего Востока сократились в 4 раза. Для того, чтобы Дальний Восток быстрее и лучше развивался, принято 57 федеральных законов. Таких примеров в новейшей истории страны просто нет», — считает вице-премьер, и добавил, что практически в каждом регионе уже есть значимые предприятия для трудоустройства.
«В Приморье строится судоверфь „Звезда“ и Находкинский завод минеральных удобрений. Практически по любой территории могу назвать крупнейший проект. Мы создаем условия для работы», — обозначил он.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что «развитие Дальнего Востока исторически было делом молодых». На них делается ставка и сейчас.
«Молодежь — это будущее нашей страны. Наши совместные созидательные усилия, а также осознание не только прав, но и ответственности, они приведут нас к успеху. Хочется пожелать молодежи помнить, что жизнь не только льготы, подарки и поддержка, но и собственные усилия, создание чего-то нового, ответственность за свои действия», — сказал министр.
На вопрос: «Может ли получить молодой дальневосточник работу в министерстве и полпредстве», оба спикера ответили утвердительно.
«Мы всегда с большим удовольствием привлекаем молодежь к нашей работе. Я ищу талантливых сильных молодых людей. Всегда сам встречаюсь, когда получаю информацию, что есть человек неравнодушный, человек, которой готов закатать рукава и работать вместе с нами по развитию страны, развитию Дальнего Востока. Иногда бывают, честно скажу, разочарования, иногда бывают находки. Сейчас мы вместе с Алексеем Олеговичем (Чекунковым) будем смотреть ряд молодых совершенно ребят на руководство объединенной Корпорации по развитию Дальнего Востока», — рассказал Юрий Трутнев.
«Главный вопрос, который мы слышим от инвесторов — это кадры. К этому я хотел бы добавить еще один альтернативный путь, который может дать молодым людям очень серьезную, интересную дорогу в жизнь, позволяющую самореализоваться. Это путь государственной службы. Он ставит трудные задачи, но дает возможность молодым людям быстро развиваться как личностям, как профессионалам», — подчеркнул Алексей Чекунков.