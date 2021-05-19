Юрий Трутнев: Темпы отъезда жителей с Дальнего Востока сократились в 4 раза

«Мы должны развивать экономику, чтобы было куда устроиться на предприятие. Чтобы была определенная конкуренция между предприятиями. Чтобы они начинали платить большую зарплату. Мне кажется, самая, наверное, важная часть в этом. И статистика это подтверждает. Мы начали работу по привлечению инвестиций и строительству новых предприятий. И темпы отъезда жителей с Дальнего Востока сократились в 4 раза. Для того, чтобы Дальний Восток быстрее и лучше развивался, принято 57 федеральных законов. Таких примеров в новейшей истории страны просто нет», — считает вице-премьер, и добавил, что практически в каждом регионе уже есть значимые предприятия для трудоустройства.