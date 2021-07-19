Баскетбол 3×3 во Владивостоке стал доступнее для молодежи благодаря «KFC» и ПСО «Динамо»

Мы придерживаемся похожих ценностей и, благодаря совместной работе, удалось реализовать такой проект в самом сердце Владивостока. И в этом проекте не только наша заслуга: «каждый человек, который хоть раз совершил покупку в ресторане «KFC», причастен к этому доброму делу и помог его осуществить. Я благодарен всем гостям наших ресторанов за доверие. Вы вместе с нами делаете добрые дела!».