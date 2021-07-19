Олимпийская сборная России по гребле прибыла на спортивную базу «Олимпийская» для финальных тренировок перед играми в Токио

Олимпийская сборная России по гребле прибыла на спортивную базу «Олимпийская» для финальных тренировок перед играми в Токио

Олимпийская сборная России по гребле прибыла на спортивную базу «Олимпийская» для финальных тренировок перед играми в Токио

Сегодня, 13:07
Политика
Фото: Алина Лучина
Лёгкие тренировки для спортсменов начались ещё 8 июля, а через несколько дней, пройдя акклиматизацию, все члены сборной вошли в привычный темп работы

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная России по гребле продолжит тренировки до 30 июля, а уже 2 августа выступит на соревнованиях. Предполагалось, что тренировки для большинства команд пройдут непосредственно в Токио, однако пандемия внесла свои коррективы. По этой причине спортсмены со всей страны собрались в Приморском крае: помимо подготовки гребцов на данный момент здесь проходят тренировки по стрельбе из лука, греко-римской борьбе, бадминтону и другие.

Олимпийский состав сборной на игры в Токио был определён по итогам чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, который завершился 22 июня в Москве.

В олимпийскую заявку из 15 человек вошли байдарочники — Роман Аношкин, Евгений Луканцов, Максим Спесивцев, Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев, Наталья Подольская, Светлана Черниговская, Кира Степанова, Анастасия Долгова и Варвара Баранова, а также каноисты — Владислав Чеботарь, Виктор Мелантьев, Олеся Ромасенко и Ирина Андреева.

На данный момент сборная в полном составе проходит акклиматизацию и тренировки на гребной базе «Олимпийская», расположенной на озере Тёплое в п. Лозовый Партизанского городского округа. Сами спортсмены и тренеры отмечают достойный уровень условий для подготовки. Год назад благодаря руководству Приморского края территория и комплекс началась масштабная реконструкция гребной базы, построенной еще в советское время — в 1988 году для подготовки сборной СССР к Олимпиаде в Сеуле. Сейчас на базе в Лозовом есть всё необходимое для тренировок.

В первую очередь, это гребная дистанция с установленной системой IMAS, которая встречается далеко не на всех подобных базах, — она полностью идентично той, что будет на играх в Токио. Помимо этого, в распоряжении спортсменов есть спортплощадка с гребными и силовыми тренажерами. Построены новое здание базы и финишная вышка. Этот спортивный центр введут в эксплуатацию в этом году.

Российские гребцы уже оценили уровень обновленной базы и условий для подготовки.

Фото:Светлана Черниговская

«Нам очень нравится местная природа, сейчас здесь тепло, но влажно. Для спортсменов, тренирующихся на воде, это отличная погода. Также наши тренеры, врачи и массажисты помогают всем, обеспечивая отдых, даже поставили массажные кресла», — с улыбкой замечает мастер спорта международного класса Светлана Черниговская.

По словам министра спорта Приморского края Жана Кузнецова, модернизация гребной базы в Лозовом ведется при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

«То здание, которое здесь находилось, снесли и возвели новое современное. На сегодняшний день, не побоюсь этих слов, эта база является лучшей в России. Об этом говорят сами спортсмены и тренеры, которые проводят тренировочные мероприятия перед Олимпийскими играми», — подчеркнул министр.

Фото:Евгений Луканцов

Старший тренер национальной команды Александр Иваник сообщил, что возлагает большие надежды на всех спортсменов. Он отметил, что особо себя проявила байдарка — мужская четвёрка, показавшая хороший результат на олимпийской дистанции в Европе. По мнению тренера, в настоящее время серьёзную конкуренцию в гребле составляют уже 15-20 стран, в отличие от недавнего прошлого, когда лидерами являлись немцы и венгры.

«Из 18 возможных лицензий на Олимпиаду у нашей команды 16, что говорит о высокой конкурентоспособности нашей страны. Кроме того, на этой Олимпиаде появится возможность заявить в заезде двух участников или экипажей от одной страны. Что повышает шансы на медали для нашей страны», — зааявил Александр Иваник.

«Олимпиада — это главный старт четырехлетия для каждого спортсмена, старт его карьеры, очевидно, гораздо важнее, нежели чемпионат мира или чемпионат Европы. Я хожу на байдарке в одиночке (200 м) и условия для подготовки здесь мне очень нравятся», — поделился Евгений Луканцов.

Министр физической культуры и спорта Жан Кузнецов акцентировал, что база «Олимпийская» в Лозовом построена не только для профессиональных спортсменов, но и для всех жителей Партизанского городского округа и Приморья. Возможность тренироваться, укреплять свое здоровье и совершать прогулки на территории базы будет предоставлена всем желающим.

«База будет общедоступной не только как спортивная площадка, но и как зона рекреации, куда можно будет прийти с детьми и просто хорошо активно отдохнуть на территории», — добавил Жан Кузнецов.

Отметим, заключительный предолимпийский сбор проведут в Приморье более 20 сборных команд России. Кроме российских спортсменов в крае к Олимпиаде в Японии будут также готовиться сборная команда Республики Узбекистан по плаванию и команда Республики Беларусь по боксу.

Напомним, что в этом году российская сборная будет выступать под флагом национального Олимпийского комитета, а не под российским флагом. Россия формально отстранена от участия в Олимпиадах из-за нарушения антидопинговых правил.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
спорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы