Олимпийская сборная России по гребле прибыла на спортивную базу «Олимпийская» для финальных тренировок перед играми в Токио

На данный момент сборная в полном составе проходит акклиматизацию и тренировки на гребной базе «Олимпийская», расположенной на озере Тёплое в п. Лозовый Партизанского городского округа. Сами спортсмены и тренеры отмечают достойный уровень условий для подготовки. Год назад благодаря руководству Приморского края территория и комплекс началась масштабная реконструкция гребной базы, построенной еще в советское время — в 1988 году для подготовки сборной СССР к Олимпиаде в Сеуле. Сейчас на базе в Лозовом есть всё необходимое для тренировок.