Олимпийская сборная России по гребле прибыла на спортивную базу «Олимпийская» для финальных тренировок перед играми в Токио

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная России по гребле продолжит тренировки до 30 июля, а уже 2 августа выступит на соревнованиях. Предполагалось, что тренировки для большинства команд пройдут непосредственно в Токио, однако пандемия внесла свои коррективы. По этой причине спортсмены со всей страны собрались в Приморском крае: помимо подготовки гребцов на данный момент здесь проходят тренировки по стрельбе из лука, греко-римской борьбе, бадминтону и другие.
Олимпийский состав сборной на игры в Токио был определён по итогам чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, который завершился 22 июня в Москве.
В олимпийскую заявку из 15 человек вошли байдарочники — Роман Аношкин, Евгений Луканцов, Максим Спесивцев, Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев, Наталья Подольская, Светлана Черниговская, Кира Степанова, Анастасия Долгова и Варвара Баранова, а также каноисты — Владислав Чеботарь, Виктор Мелантьев, Олеся Ромасенко и Ирина Андреева.
На данный момент сборная в полном составе проходит акклиматизацию и тренировки на гребной базе «Олимпийская», расположенной на озере Тёплое в п. Лозовый Партизанского городского округа. Сами спортсмены и тренеры отмечают достойный уровень условий для подготовки. Год назад благодаря руководству Приморского края территория и комплекс началась масштабная реконструкция гребной базы, построенной еще в советское время — в 1988 году для подготовки сборной СССР к Олимпиаде в Сеуле. Сейчас на базе в Лозовом есть всё необходимое для тренировок.
В первую очередь, это гребная дистанция с установленной системой IMAS, которая встречается далеко не на всех подобных базах, — она полностью идентично той, что будет на играх в Токио. Помимо этого, в распоряжении спортсменов есть спортплощадка с гребными и силовыми тренажерами. Построены новое здание базы и финишная вышка. Этот спортивный центр введут в эксплуатацию в этом году.
Российские гребцы уже оценили уровень обновленной базы и условий для подготовки.
«Нам очень нравится местная природа, сейчас здесь тепло, но влажно. Для спортсменов, тренирующихся на воде, это отличная погода. Также наши тренеры, врачи и массажисты помогают всем, обеспечивая отдых, даже поставили массажные кресла», — с улыбкой замечает мастер спорта международного класса Светлана Черниговская.
По словам министра спорта Приморского края Жана Кузнецова, модернизация гребной базы в Лозовом ведется при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
«То здание, которое здесь находилось, снесли и возвели новое современное. На сегодняшний день, не побоюсь этих слов, эта база является лучшей в России. Об этом говорят сами спортсмены и тренеры, которые проводят тренировочные мероприятия перед Олимпийскими играми», — подчеркнул министр.
Старший тренер национальной команды Александр Иваник сообщил, что возлагает большие надежды на всех спортсменов. Он отметил, что особо себя проявила байдарка — мужская четвёрка, показавшая хороший результат на олимпийской дистанции в Европе. По мнению тренера, в настоящее время серьёзную конкуренцию в гребле составляют уже 15-20 стран, в отличие от недавнего прошлого, когда лидерами являлись немцы и венгры.
«Из 18 возможных лицензий на Олимпиаду у нашей команды 16, что говорит о высокой конкурентоспособности нашей страны. Кроме того, на этой Олимпиаде появится возможность заявить в заезде двух участников или экипажей от одной страны. Что повышает шансы на медали для нашей страны», — зааявил Александр Иваник.
«Олимпиада — это главный старт четырехлетия для каждого спортсмена, старт его карьеры, очевидно, гораздо важнее, нежели чемпионат мира или чемпионат Европы. Я хожу на байдарке в одиночке (200 м) и условия для подготовки здесь мне очень нравятся», — поделился Евгений Луканцов.
Министр физической культуры и спорта Жан Кузнецов акцентировал, что база «Олимпийская» в Лозовом построена не только для профессиональных спортсменов, но и для всех жителей Партизанского городского округа и Приморья. Возможность тренироваться, укреплять свое здоровье и совершать прогулки на территории базы будет предоставлена всем желающим.
«База будет общедоступной не только как спортивная площадка, но и как зона рекреации, куда можно будет прийти с детьми и просто хорошо активно отдохнуть на территории», — добавил Жан Кузнецов.
Отметим, заключительный предолимпийский сбор проведут в Приморье более 20 сборных команд России. Кроме российских спортсменов в крае к Олимпиаде в Японии будут также готовиться сборная команда Республики Узбекистан по плаванию и команда Республики Беларусь по боксу.
Напомним, что в этом году российская сборная будет выступать под флагом национального Олимпийского комитета, а не под российским флагом. Россия формально отстранена от участия в Олимпиадах из-за нарушения антидопинговых правил.