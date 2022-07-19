Медицинский матрас: особенности, преимущества и разновидности

Медицинский матрас: особенности, преимущества и разновидности
Медицинский матрас: особенности, преимущества и разновидности
Сегодня, 15:52ПолитикаФото: 1MIтематическое фото
Медицинские матрасы — неотъемлемый атрибут оздоровительных учреждений. Они предоставляют лежачим пациентам комфорт и качественный отдых, что в свою очередь способствует быстрому выздоровлению.

Приобрести медицинский матрас вы можете в интернет-магазине ozon.ru.

Рассматриваемые конструкции в первую очередь предназначены для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Но медицинские матрасы могут принести большую пользу и для остальных групп пациентов — ведь эти изделия обеспечивают качественный отдых и здоровый сон.

Медицинские матрасы прежде всего классифицируют по количеству секций: одно- и многосекционные. Первые имеют простую конструкцию, они подходят для любых медицинских учреждений. А вот многосекционные матрасы используются в том случае, если необходимо поддерживать правильную пропорцию позвоночника, распределить нагрузку определенным образом и пр.

Также медицинские матрасы бывают противопролежневыми, непромокаемыми и с массажным эффектом. В статье рассмотрим эти разновидности подробнее.

Противопролежневые матрасы

Некоторым больным категорически противопоказано как-либо двигаться из-за повышенного риска усугубления заболевания. Пациенты, которые долго лежат неподвижно и вынуждены постоянно соблюдать постельный режим, зачастую страдают от пролежней, что происходит в результате сдавливания тканей и капилляров. Решением данной проблемы станет покупка противопролежневых матрасов. Такие изделия снижают боль, а также благодаря специфическому строению они улучшают кровоток.

Противопролежневые матрасы бывают ячеистыми и баллонными. Первые имеют ячейки, заполненные воздухом. Они эффективно противостоят возникновению пролежней. Баллонные модели состоят из отдельных баллонов, которые также заполнены воздухом. Некоторые баллонные варианты оснащены функцией обдува — они имеют маленькие отверстия, через которые выходит воздух, обеспечивая вентиляционный эффект.

Непромокаемые матрасы

Такие изделия пользуются наибольшим спросом у медицинских учреждений. Они нужны для пациентов, которым показан категорический постельный режим, а также для людей, страдающих от проблем мочеиспускательной системы. Непромокаемые матрасы имеют специальное полотно внутри, которое не пропускает воду в нижнюю часть матраса. При этом сам матрас эффективно поглощает жидкость.

Вот особенности непромокаемых матрасов:

  • на поверхности не образуются загрязнения;

  • матрас хорошо поглощает жидкость;

  • изделие производится из воздухопроницаемых материалов, что способствует вентиляции.

Матрасы с массажным эффектом

Это ортопедические изделия, которые используются в клиниках и оздоровительных центрах. Ряд моделей можно приобрести и для дома. Такие изделия оказывают очень хороший массажный эффект, позволяют избавиться от затекания мышц, от болей и спазмов позвоночного столба, повреждения суставов и пр.

Приобрести все разновидности медицинских матрасов можно в магазине «Озон». Также здесь есть сопутствующие товары, например, наматрасник 120×200 и прочих размеров. Последний представляет собой чехол, который позволяет защитить поверхность матраса от пятен и загрязнений.

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Приморский край
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