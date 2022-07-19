Медицинский матрас: особенности, преимущества и разновидности

Приобрести медицинский матрас вы можете в интернет-магазине ozon.ru.
Рассматриваемые конструкции в первую очередь предназначены для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Но медицинские матрасы могут принести большую пользу и для остальных групп пациентов — ведь эти изделия обеспечивают качественный отдых и здоровый сон.
Медицинские матрасы прежде всего классифицируют по количеству секций: одно- и многосекционные. Первые имеют простую конструкцию, они подходят для любых медицинских учреждений. А вот многосекционные матрасы используются в том случае, если необходимо поддерживать правильную пропорцию позвоночника, распределить нагрузку определенным образом и пр.
Также медицинские матрасы бывают противопролежневыми, непромокаемыми и с массажным эффектом. В статье рассмотрим эти разновидности подробнее.
Противопролежневые матрасы
Некоторым больным категорически противопоказано как-либо двигаться из-за повышенного риска усугубления заболевания. Пациенты, которые долго лежат неподвижно и вынуждены постоянно соблюдать постельный режим, зачастую страдают от пролежней, что происходит в результате сдавливания тканей и капилляров. Решением данной проблемы станет покупка противопролежневых матрасов. Такие изделия снижают боль, а также благодаря специфическому строению они улучшают кровоток.
Противопролежневые матрасы бывают ячеистыми и баллонными. Первые имеют ячейки, заполненные воздухом. Они эффективно противостоят возникновению пролежней. Баллонные модели состоят из отдельных баллонов, которые также заполнены воздухом. Некоторые баллонные варианты оснащены функцией обдува — они имеют маленькие отверстия, через которые выходит воздух, обеспечивая вентиляционный эффект.
Непромокаемые матрасы
Такие изделия пользуются наибольшим спросом у медицинских учреждений. Они нужны для пациентов, которым показан категорический постельный режим, а также для людей, страдающих от проблем мочеиспускательной системы. Непромокаемые матрасы имеют специальное полотно внутри, которое не пропускает воду в нижнюю часть матраса. При этом сам матрас эффективно поглощает жидкость.
Вот особенности непромокаемых матрасов:
Матрасы с массажным эффектом
Это ортопедические изделия, которые используются в клиниках и оздоровительных центрах. Ряд моделей можно приобрести и для дома. Такие изделия оказывают очень хороший массажный эффект, позволяют избавиться от затекания мышц, от болей и спазмов позвоночного столба, повреждения суставов и пр.
Приобрести все разновидности медицинских матрасов можно в магазине «Озон». Также здесь есть сопутствующие товары, например, наматрасник 120×200 и прочих размеров. Последний представляет собой чехол, который позволяет защитить поверхность матраса от пятен и загрязнений.
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