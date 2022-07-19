Медицинский матрас: особенности, преимущества и разновидности

Такие изделия пользуются наибольшим спросом у медицинских учреждений. Они нужны для пациентов, которым показан категорический постельный режим, а также для людей, страдающих от проблем мочеиспускательной системы. Непромокаемые матрасы имеют специальное полотно внутри, которое не пропускает воду в нижнюю часть матраса. При этом сам матрас эффективно поглощает жидкость.