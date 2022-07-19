Вырастить успешного человека

В детских садах у нас питается около 25 тысяч детей и около 20 тысяч – получают питание в школах. Проконтролировать централизованно качество блюд в данном случае просто невозможно. Претензии подрядчикам мы выставляем постоянно и следим за их выполнением. Но главное здесь всё же – сотрудничество с родителями. Включаем активных мам и пап в бракеражные комиссии, прислушиваемся к их мнению касательно рациона. Но при этом и объясняем: на питание ребёнка выделяется 85 рублей в день. И меню составляется в пределах суммы. Давайте вместе сядем, посмотрим стоимость продуктов, продумаем, как на эти деньги можно составить питание, которое бы соответствовало вашим ожиданиям, ожиданиям детей и при этом не противоречило требованиям Роспотребнадзора.