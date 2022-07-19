Вырастить успешного человека

Это только кажется, что летом, когда ученики на каникулах, а учителя в отпусках, когда царит тишина в классах, замирает и работа администрации Владивостока в этом направлении. На самом деле всё с точностью до наоборот: лето – время активного ремонта, время аналитики и выводов, время построения планов и стратегий – на новый учебный год как минимум.
Об этом наш разговор с Сергеем Дмитриенко, первым заместителем главы администрации Владивостока.
Это было лето позитива
– Сергей Михайлович, завершилась первая смена в пришкольных лагерях. Они по-прежнему востребованы в столице ДФО?
– Да. Недавно мы подвели итоги первой смены, которая, отметим, впервые прошла в формате «Моё лето позитива», и отзывы очень хорошие. В том числе от родителей. Почему смена получилась такой интересной и позитивной? Потому что мы зашли немного с другим посылом: попросили известных, интересных людей стать кураторами творческих проектов в пришкольных лагерях. Это, например, Евгений Пименов, Дмитрий Новиков, Василиса Ходнева, Евгений Недбай… Каждый из них помогал школьникам ненадолго погрузиться в своё дело, организовывал экскурсии и мастер-классы. В итоге ребята смогли примерить на себя профессию журналиста, блогера, побывали на необычных экскурсиях в музее имени Арсеньева и так далее.
Также в школах, где есть бассейны, была запущена программа по обучению ребят из пришкольных лагерей плаванию. Это тоже очень положительно воспринято родителями.
В целом летнее оздоровление за первую смену в пришкольных лагерях Владивостока прошло около шести тысяч детей.
Радует и тот факт, что существенных замечаний от контролирующих органов к проведению летнего оздоровления не поступало. Да, нам поставили на вид несколько недочётов, но недочёты есть всегда. И мы их устраним.
Разумеется, пришкольные лагеря продолжат работу по различным направлениям во второй и третьей смене. Правда, с учётом того, что в школах начался традиционный летний ремонт – это накладывает определённые ограничения.
В целом же практику проведения именно оздоровительных и творческих смен мы намерены продолжать и в будущем году. На мой взгляд, это очень здорово, когда ребёнок в пришкольном лагере не просто побыл под присмотром и поел, а смог узнать что-то интересное и существенное.
– Вы сказали о традиционном летнем ремонте учреждений образования – школ, детских садов, клубов и так далее… Все они нуждаются как минимум в косметическом ремонте?
– Да. В этом смысле каждое учреждение образования готовится к новому учебному году. Кроме того, во всех школах города принципиально меняется система прохода в здание. В каждой школе смонтированы турникеты, начинается запуск системы безопасности. Школьникам до 1 сентября планируем раздать карты, по которым они и будут входить и выходить из школы.
Мы стремимся к тому, чтобы повысить уровень безопасности в школах, а внешний контур был закрыт. Изначально шла речь о том, чтобы территория образовательного учреждения была полностью ограждена от посторонних, но в силу сложившихся обстоятельств это не везде возможно.
Программа по обеспечению безопасности выполняется администрацией Владивостока совместно с компанией «Цифровое Приморье». Конечно, в сентябре всех ждёт тестовый период, когда педагоги, родители, ученики, администрации школ будут приноравливаться к новой системе. После этого планируется запустить второй этап программы. «Цифровое Приморье» предложило привязать к карточкам личные счета детей, чтобы они смогли покупать еду в школьной столовой. Это позволит избежать негигиеничного контакта ребят и сотрудников столовой с наличными деньгами.
В идеале эта карта-ключ станет единой картой школьника, по которой он сможет и проезд в общественном транспорте оплачивать, и еду в столовой.
А родители, если захотят подключить дополнительные услуги, смогут использовать кар- ту для родительского контроля и получать информацию, где находится ребёнок, что он ел и так далее.
– Поговорим ещё о ремонте. Наверняка в школах города идёт и капитальный ремонт.
– В 39 учреждениях образования, включая школы, проводится капитальный ремонт. В первую очередь это те здания, по которым существует целый список претензий от надзорных органов. Также это здания, в которых требуется серьёзный ремонт кровель. Мы обговорили этот вопрос с главой города Константином Шестаковым и решили, что начинать надо с крыш. Если они приведены в полный порядок, то можно начинать и комплексный ремонт самого здания, уже не опасаясь, что снова польётся вода сверху, появится грибок и так далее.
Мы понимаем, что все школы города нуждаются в ремонте. В большом или маленьком, но нуждаются. Денег в бюджете на всё не хватит. Поэтому решили присоединиться к федеральной программе по ремонту общеобразовательных организаций. Выбрали 25 учреждений, доделываем проектно-сметную документацию и в ближайшие дни отправим заявки на ремонт. Прекрасно понимая, что не все они будут одобрены, но тем не менее! Это наш план, будем по нему двигаться.
Есть у учителя идея? Мы готовы поддержать
– Есть ли во Владивостоке дефицит педагогических кадров? Как решается проблема?
– Конечно, есть. Около двух сотен ставок не заняты, и это не только в школах, но и в детских садах. Например, детсад в Снеговой Пади открывается в августе, он технически уже готов, однако поиск персонала продолжается. И это непросто. На нашем рынке труда в дошкольных учреждениях предлагают зарплату – 40 тысяч рублей, в школах – 50. Если посмотреть на статистику по России, есть регионы, где учителя получают по 25 тысяч рублей.
Мы поговорили с Константином Владимировичем, и он поддержал нашу идею – оплачивать билеты учителям из других регионов России, если они готовы приехать во Владивосток и здесь работать. У нас есть, куда селить. Помимо этого существует краевая программа, по которой в течение первого года компенсируется стоимость аренды жилья.
Предложили выпускникам вузов из других регионов: ребята, приезжайте. Развивающийся город, столица ДФО, центр общения со странами АТР. У нас есть потребность в вас, мы обещаем не громадную, но приличную зарплату, есть возможность дать вам жильё. Уже есть отклики. И это радует.
Кроме того, мы принимаем участие в программе «Учитель для России» – это проект переподготовки специалистов разных профилей для работы в школах. Почему не поддержать?
Много работаем со студентами, и к осени – сейчас мы просчитываем стоимость такой программы – выйдем на ДВФУ и ВГУЭС с предложением к студентам: мы готовы платить вам дополнительную стипендию, если по окончании вуза вы пойдёте работать в школы города. Подписываем договор о целевом обучении – и вперед. Школы уже готовы брать таких студентов сразу на практику.
– Какие формы грантовой поддержки для школ и других учреждений образования есть во Владивостоке?
– В этом году три школы города получили по миллиону рублей на развитие своих проектов. Есть задумка вернуть хорошо забытое старое: гранты для поддержки идей учителей. Мне кажется, что такую возможность нужно давать педагогам, у которых есть свои инициативы.
– Администрация поддерживает профессиональный рост учителей?
– Не стану скрывать, во Владивостоке достаточно много школ с низким образовательным результатом. Больше 30. С каждой мы вели предметный разговор, пытаясь разобраться, где провал. Это были серьёзные беседы с участием директоров, завучей, специалистов управления образования. Непростые беседы. Но в итоге пришли к следующему: необходимо централизовать заказ на курсы повышения квалификации учителей. Проблемы-то в школах одинаковые, а решение ищет каждый самостоятельно. Но зачем? Проще собрать группу предметников и пригласить хорошего специалиста, который проведёт и мастер-классы, и методикой поделится. По этому пути и пойдём.
Кроме того, мы договорились с нашим знаменитым центром робототехники. Они нас сопроводят по программе внедрения в нескольких школах города, подскажут, какие нужны программные продукты, а в августе начнут обучение учителей и будут некоторое время их сопровождать, чтобы получить обратную связь.
Также глава города предложил объявить во Владивостоке следующий учебный год годом математики, чтобы мы усилили работу в этом направлении. Ведь это база для многих наук, в том числе, для химии, биологии и так далее.
– Как вам кажется, насколько наши школы современны? С точки зрения тех же цифровых технологий, например.
– Сложный вопрос. Компьютеры есть везде, во всех школах есть современное оборудование. Вот вопрос его применения – уже немного другое. Когда из-за коронавируса зимой нынешнего года мы часть школ снова переводили на дистанционное обучение, выяснилось, что реально пользоваться цифровыми технологиями многие педагоги не умеют, считая, что разослать всем в WhatsApp задания, а потом получить их выполненными обратно – это и есть дистанционное обучение. Разумеется, так делали не все педагоги, но факт налицо. Понимая эту проблемы, решили проводить специальное обучения для учителей.
Стать лучшими в ДФО. Для начала
– В сентябре открывается новый детский сад в Снеговой Пади, новую школу строят на Патрокле. Есть ли у Владивостока перспективы полностью закрыть потребность в таких учреждениях?
– Город растёт, появляются большие новые микрорайоны, в которых много детей. А инфраструктура традиционно не успевает… Но мы стараемся и не сидим на месте.
На Патрокле уже строим школу. В Снеговой Пади подали заявку, на будущий год начнём строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест. В планах есть ещё четыре площадки, где необходимо построить школы. То есть земельные участки уже выделены, появились потенциальные инвесторы.
В целом же нужно возвести около 10 таких учреждений. И это только под те планы застройщиков, которые есть сейчас. Но ведь появляются новые! На это требуются внушительные суммы, но мы не будем сидеть и ждать, а будем искать средства, где только можно.
Вообще строительство школы – это в первую очередь земельный вопрос. Поэтому управление образования показывает, в каком районе необходима новая школа, а специалисты других управлений администрации Владивостока уже решают, где есть подходящий земельный участок. Это небыстро и непросто, но мы стараемся.
– Поговорим о спорте в школах. Не у всех есть стадионы, как эта проблема будет решаться? Всем ли хватает спортинвентаря?
– Инвентарь закупается безусловно, деньги на это выделяются из бюджета края – и в больших объёмах.
Что касается стадионов. В этом году мы должны запустить новую спортивную площадку у 67-й школы. Сейчас там активно идут работы, глава города постоянно держит вопрос на контроле. Возведение этого объекта стоит 47 миллионов рублей, а таких нужно минимум 10. Поэтому мы открыты для сотрудничества. Например, недавно получили предложение об установке у школ закрытых стадионов. Примерно таких, как возле «Динамо». Схема следующая: до обеда стадион бесплатно работает для школьников и здесь можно вести уроки, а после – функционирует как коммерческий проект для всех желающих. Почему нет? Надеюсь, такие спортплощадки появятся рядом с несколькими школами.
Кроме того, стараемся изыскать деньги, чтобы обустроить поблизости с образовательными учреждениями хотя бы баскетбольно-волейбольные площадки. Помимо этого открываем скейт-парки, подросткам очень нравится.
Но при всех наших усилиях факт остаётся фактом – потребности города гораздо больше. Чтобы как-то придать ситуации импульс к изменениям в лучшую сторону, мы обратились в Минвостокразвития с предложением создать программу по строительству спортивных сооружений в учреждениях образования – школах, садах. Предварительно нам сказали «да», но это процесс небыстрый.
Стараемся адаптировать школы под нужды детей с ОВЗ – ограниченными возможностями здоровья. Делаем пандусы, расширяем дверные проёмы. Конечно, сделать лифты, переделать лестницы во многих старых зданиях просто невозможно по понятным причинам. Новые школы строятся уже с учётом нужд маломобильных ребят.
– Смогут ли стадионом возле школы № 67 пользоваться, например, в вечернее время местные жители?
– Понимаете… Казалось бы, люди радуются, что есть стадион, а потом выводят туда на прогулку собак. И не убирают за ними.
Или горожане с палками для скандинавской ходьбы. Прекрасное это дело, но только не на школьном стадионе: палки оставляют дырки в резиновом покрытии, туда попадает вода, зимой она замерзает, резина вздувается, лопается… И весной местные жители снова жалуются, что всё пришло в негодность.
Поэтому мы постараемся открыть стадион для всех, но есть нюансы.
– Родители учеников всегда большое внимание уделяют вопросу питания в школах…
– Мы и сегодня держим этот вопрос в центре внимания, но решать его можно только в сотрудничестве с родителями.
В детских садах у нас питается около 25 тысяч детей и около 20 тысяч – получают питание в школах. Проконтролировать централизованно качество блюд в данном случае просто невозможно. Претензии подрядчикам мы выставляем постоянно и следим за их выполнением. Но главное здесь всё же – сотрудничество с родителями. Включаем активных мам и пап в бракеражные комиссии, прислушиваемся к их мнению касательно рациона. Но при этом и объясняем: на питание ребёнка выделяется 85 рублей в день. И меню составляется в пределах суммы. Давайте вместе сядем, посмотрим стоимость продуктов, продумаем, как на эти деньги можно составить питание, которое бы соответствовало вашим ожиданиям, ожиданиям детей и при этом не противоречило требованиям Роспотребнадзора.
– Завершилась пора ЕГЭ и ОГЭ. Довольны ли вы её итогами?
– В организационной части – да. Всё прошло без сбоев. Что же касается итогов ГИА с точки зрения показанных нашими ребятами знаний, набранных баллов и так далее – нет, тут мы не почиваем на лаврах и не можем быть довольными. Есть, над чем работать. Столице ДФО следовало бы показывать лучшие результаты.
И поэтому нам нужно строить такую систему, чтобы ребёнку было интересно учиться. Чтобы родители понимали, что обучение – не только задача школы, что и от них многое зависит, ведь если школьник дома не читает, у него нет шансов освоить программу по литературе – и так далее. Это совместный труд!
Мы хотим, чтобы мы были лучшими – на Дальнем Востоке как минимум. И эта задача – вырастить успешного человека, сумевшего реализовать себя – решается только командой. Мы привлекаем к сотрудничеству самые разные структуры, образовательные проекты. Сотрудничаем со Сбербанком в проекте «Школа 21», где обучают программистов. Это крутой интенсив, на выходе из которого работодатели буквально с руками отрывают специалиста. Почему не принять в нём участие?
Сотрудничаем с центром робототехники, с Роснефтью – в школах города работают «Роснефть-классы»; обратились в Росатом, чтобы и они зашли с программой и методикой изучения точных наук; есть партнёрство с компаниями по изучению химии и биологии; сотрудничаем с МГУ имени адмирала Невельского, с ДВФУ. Пользуемся всеми возможностями, чтобы добиться поставленных целей.
Записала Любовь БЕРЧАНСКАЯ